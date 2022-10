Juve e Maccabi in campo oggi 5 ottobre alle 21, all’Allianz Stadium di Torino, per il match valido terza giornata del Girone H di Champions League. Come vedere la partita? In tv la gara, non disponibile in chiaro, sarà trasmessa in diretta su Sky: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).

La partita di Champions League della Juve sarà anche su Infinity+ di Mediaset