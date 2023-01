Juve, Milik ko per infortunio: condizioni, quando rientra

Tra due settimane nuovi esami per Arkadiusz Milik, ko per l'infortunio muscolare accusato ieri nel match che la Juventus ha perso 2-0 in casa contro il Monza. L'attaccante polacco della Juventus questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato "una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero", annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale.