Juve, Moggi a sorpresa in assemblea: accolto da un applauso

L'intervento: "Sono qui per ringraziare Andrea Agnelli perché nove scudetti non si vincono con facilità"

Accolto da un applauso, l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto a sorpresa all'assemblea dei soci della Juventus. "Sono qui per ringraziare Andrea Agnelli perché nove scudetti non si vincono con facilità, sono quelle cose che difficilmente si riescono a capire ma chi c’è dentro sa le difficoltà che si incontrano per vincere e io devo ringraziare Andrea Agnelli per quello che ha fatto in una società che non si è mai difesa o non ha saputo difendersi o praticamente ha lasciato cadere tutto quello che gli veniva addosso e per questo è diventata un giocattolo nelle mani di tanti, soprattutto dei media".

"Un epiteto che viene dato alla Juventus in questo momento è ‘vince perché ruba’. E un assurdo, la Juventus ha sempre vinto sul campo e non ha mai rubato niente a nessuno, forse hanno rubato qualcosa a noi", ha aggiunto Moggi che ha proseguito "considerato che io sono uno abituato a vivere non ad esistere, ancora combatto per Calciopoli perché siamo stati indicati come colpevoli di cose che hanno fatto altri".

A questo proposito, Moggi ha mostrato un cofanetto spiegando "qui c’è un cofanetto con una chiave, abbiamo fatto molta fatica a farlo, in cui c’è tutta Calciopoli. Se è vero che è stato riaperto il caso delle plusvalenze perché pensano di aver trovato cose nuove, dovrebbe essere riaperto Calciopoli che è una ferita che non si rimargina ne’ per noi ne’ per la Juve"