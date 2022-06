Juve, news mercato: De Ligt nel mirino del Chelsea

Il Chelsea bussa alla Juve per Matthijs De Ligt. I blues, come riferisce Sky Sport nelle ultimissime news di mercato, hanno chiesto informazioni ai bianconeri per il 22enne difensore olandese, con l'attaccante Timo Werner come potenziale e parziale contropartita. De Ligt, legato alla Juventus da un contratto fino al 2024, non ha ancora trovato l'intesa per il prolungamento. L'accordo attuale prevede una clausola da circa 120 milioni, secondo le news circolate.

Con l'eventuale rinnovo del contratto, la clausola potrebbe essere sensibilmente abbassata. In sostanza, la cessione dell'olandese in futuro potrebbe garantire alla Juve una cifra inferiore rispetto a quella che i torinesi potrebbero ottenere in questa sessione di mercato. Non si può parlare ancora di trattativa sull'asse Londra-Torino. Secondo Sky Sport, la mossa iniziale del Chelsea prevederebbe un conguaglio di 40-45 milioni di euro e il cartellino di Timo Werner, 26enne attaccante tedesco che nelle ultime 2 stagioni in Inghilterra non ha brillato per capacità realizzativa.