Juve, news mercato: Demiral all'Atalanta, le cifre

La Juventus ufficializza la cessione di Merih Demiral all'Atalanta, che ha riscattato il difensore turco. "Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 6 agosto 2021, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Merih Demiral per un corrispettivo di 20 milioni, pagabile in 4 esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori 2,5 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale", spiega il club bianconero in una nota.

"L’accordo prevede, inoltre, un premio, a favore di Juventus, del 10% del maggiore corrispettivo derivante da eventuale futura cessione (temporanea o definitiva) del diritto alle prestazioni del calciatore ad un club terzo rispetto a quanto già pagato da Atalanta a Juventus. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 11,2 milioni".