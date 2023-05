Juve, non convocato Rabiot

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match in programma questa sera, alle ore 18, contro il Lecce.

C'è una sorpresa: Rabiot non è convocato, il tecnico gli ha concesso un turno di riposo come già anticipato nella conferenza stampa di ieri. Recuperato, invece, Moise Kean che pero' non dovrebbe partire da titolare.

Davanti a Szczesny tornerà Bremer al centro della difesa, mentre in attacco possibile giocherà Di Maria al fianco di Vlahovic. Miretti si candida per sostituire Rabiot in mezzo al campo.

Vediamo insieme la lista dei convocati dell'allenatore della Vecchia Signora

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior.

Fantacalcio.it per Adnkronos