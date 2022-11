Juve-Psg, Chiesa convocato ma Kean ko per infortunio

L'esterno torna a disposizione dopo 10 mesi, l'attaccante è out

A quasi 10 mesi dall'infortunio al legamento crociato Federico Chiesa torna a disposizione dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri per la partita di Champions League di stasera all'Allianz Stadium contro il Paris Saint Germain. La Juventus è già eliminata dalla Champions League e deve centrare la qualificazione all'Europa League. C'è un problema dell'ultima ora, con Moise Kean out per un fastidio alla coscia destra. Questo l'elenco completo dei convocati: Szczesny, Locatelli, Chiesa, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostić, Bonucci, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Perin, Barbieri, Fagioli, Barrenechea.