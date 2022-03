Juve-Salernitana 2-0, gol di Dybala e Vlahovic

La Juventus batte la Salernitana per 2-0 nel match valido per la 30esima giornata della Serie A. I bianconeri salgono a 59 punti, ad una lunghezza dal terzo posto occupato dall'Inter. Alla ripresa del campionato, tra 2 settimane, a Torino si gioca Juve-Inter. La formazione di Allegri sbriga la pratica Salernitana in mezz'ora. Al 5' i torinesi sbloccano il risultato con Dybala che, servito da Vlahovic, si libera in area e conclude insaccando sul primo palo: 1-0.

Il raddoppio arriva al 29'. Cross di De Sciglio, stacco prepotente di Vlahovic e colpo di testa vincente: 2-0 e game over. La Juve riduce il ritmo e si limita a controllare il gioco nella ripresa. La Salernitana si fa viva in un paio di occasioni, chiamando Szczesny alla parata. Troppo poco per riaprire la gara, i campani vanno k.o. e restano ultimi in classifica con 16 punti.