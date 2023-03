Juve-Samp, Pogba non convocato: nuovo stop

Paul Pogba salta anche Juventus-Sampdoria, match in programma stasera per la 26esima giornata della Serie A 2022-2023. Il centrocampista francese, rende noto il club bianconero, "non fa parte dei convocati, a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina". Pogba in questa stagione ha giocato una manciata di minuti contro Torino e Roma. Non è stato convocato dall'allenatore Massimiliano Allegri per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo per motivi disciplinari. Ora, il nuovo stop in una stagione da dimenticare.