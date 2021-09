Juve-Sampdoria 3-2, Allegri risale in classifica

I bianconeri vincono la prima partita casalinga, Dybala stop per infortunio

La Juventus vince soffrendo la sua seconda partita di fila battendo allo Stadium la Sampdoria. Dybala segna il primo gol al 10 minuto. Bonucci raddoppia su rigole al 43esimo minuto. Accorcia la Sampdoria con il gol di Yoshida. Riprende le distanze la Vecchia signora con un gol di Locatelli.

Candreva accorcia nuovamente le distanze segnando un gol all'83esimo minuto. Nota negativa per la Juventus l'uscita di Paulo Dybala in lacrime per un infortunio muscolare.