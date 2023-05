Juve-Siviglia, Allegri: "Abbiamo la corazza, vogliamo la finale"

La Juve si prepara a ricevere il Siviglia nell'andata della semifinale di Europa League. La formazione allenata da Massimiliano Allegri si tuffa in Europa e archivia per ora il campionato, con il secondo posto in bilico per la probabile nuova penalizzazione legata al caso plusvalenze.

"In quest'anno abbiamo maturato una corazza, siamo usciti fortificati. Adesso abbiamo 4 partite di campionato e una doppia semifinale. Dobbiamo fare come sempre detto: dare il massimo sul campo, poi a fine stagione capiremo se avremo fatto il nostro", dice il tecnico bianconero. "Il Siviglia ha vinto 4 volte l’Europa League e 2 la Coppa Uefa: sono abituati, esperti e non escono mai dalla partita, ci vorrà una bella gara", aggiunge. "Domani, come è accaduto a Bergamo, sarà importante tutto il gruppo, soprattutto chi partirà dalla panchina. Ci vuole l'atteggiamento delle ultime partite, rispettando l'avversario e sfruttando le loro debolezze. Dovremo prepararci in entrambe le fasi".

Servirà il contributo dei big: "Di Maria sa benissimo cosa deve fare domani, quando conta il risultato è stato sempre presente, la sua carriera parla per lui. Milik? Un ragazzo straordinario, equilibrato, che mi ha sorpreso umanamente, non calcisticamente perché conoscevo le sue qualità". In difesa non ci sarà Bremer: "Domani non gioca Bremer per un affaticamento, gli altri stanno tutti bene, gli ultimi allenamenti sono stati un piacere. Andiamo a prenderci queste partite con entusiasmo e voglia". "La Juventus ha giocato 2 finali, vogliamo raggiungere quella che ci aspetta. Ci siamo comportati molto bene, moralmente e professionalmente. Ma mancano ancora 20 giorni, i più importanti", conclude.