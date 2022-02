Juve-Torino 1-1, de Ligt e Belotti: botta e risposta nel derby

Juventus e Torino pareggiano 1-1 nel derby della Mole che apre la 26esima giornata della Serie A. I bianconeri sbloccano il risultato al 13' con de Ligt, che decolla su corner da sinistra e insacca con un colpo di testa imperioso: 1-0. Il Torino di Juric non perde la testa, mantiene il controllo della partita con un pressing costante e ordinato che i bianconeri di Allegri non riescono mai a decifrare. La Juve si presenta con il peggio del proprio repertorio: zero idee, poco ritmo, niente occasioni. La difesa dei bianconeri è decimata dalle assenze, davanti Dybala dura meno di un'ora e la coppia Vlahovic-Morata è abbandonata a se stessa a 50 metri dalla porta avversaria.

Il Toro spinge senza strafare e al 62' trova il meritato pareggio. Brekalo scappa a sinistra e crossa, Alex Sandro buca l'intervento e Belotti gira di sinistro: 1-1. Ci sarebbe mezz'ora per provare a vincere la stracittadina, ma la Juve non riesce a mettere insieme due passaggi di fila e il Torino si accontenta di uscire dall'Allianz Stadium con il pareggio. In classifica la Juve sale a 47 punti, al quarto posto, con 3 lunghezze di margine sull'Atalanta che però deve recuperare 2 match. Il Torino è decimo a quota 33.