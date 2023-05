Juve, tre recuperi verso lo Sporting Lisbona

La Juventus questa mattina ha svolto l'allenamento di rifinitura in vista del match di domani contro lo Sporting Lisbona in Europa League.

Arrivano buone notizie per mister Allegri, che ha ritrovato in gruppo Vlahovic, De Sciglio e Pogba. Il serbo ha smaltito la contusione alla caviglia rimediata domenica scorsa a Roma contro la Lazio, ci sarà contro i portoghesi in Europa.

Un tris di recuperi molto importante per la Vecchia Signora, che vuole tornare a vincere dopo il ko in campionato.

I tre calciatori saranno quindi a disposizione anche nella prossima giornata al Fantacalcio, quando la Juventus affronterà a domicilio il Sassuolo.

Fantacalcio.it per Adnkronos