Juventus, Allegri perde Pogba

Il francese non ci sarà domani in Coppa Italia per un indolenzimento muscolare

Conferenza stampa di mister Allegri ieri, che ha presentato la gara di Coppa Italia contro la Lazio, in programma stasera allo Stadium.

Ecco uno stralcio delle parole del tecnico della Juventus: "I giocatori sono dispiaciuti e amareggiati, ma domani è la Coppa Italia, un'altra competizione. Ci dobbiamo concentrare su questa partita, contro una squadra che sta facendo bene. Vlahovic dovrebbe giocare domani sin dall'inizio. Devo ancora valutare gli altri nell'ottica di una partita che potrebbe terminare oltre i 90 minuti. Devo ancora valutare quale formazione giocherà domani. L'unico a non essere disponibile, Bonucci a parte, è Pogba che ha un indolenzimento. In questo momento dobbiamo pensare solo a lavorare, fare qualcosa in più e non attaccarci a scuse. Per Pogba mi aspetto che il suo corpo si riadatti alla prestazione. Magari inizialmente giocherà mezz'ora, un tempo, ma ci vuole tempo per un processo di questo genere".

Fantacalcio.it per Adnkronos