Champions League, la Juventus ospita il Benfica oggi, mercoledì 14 settembre, alle 21. Sarà possibile vedere la partita su Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. Per vedere il match in televisione è necessario scaricare l'app su una smart tv compatibile o su console. Per guardarlo in diretta streaming bisogna utilizzare l'app di Amazon Prime Video, disponibile su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito Prime Video.