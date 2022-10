Juventus, Bremer fermo 20 giorni per infortunio muscolare

La Juventus perde Gleison Bremer per circa 20 giorni a causa di un infortunio muscolare. Il difensore centrale brasiliano si è fatto male durante il derby che i bianconeri hanno vinto 1-0 sabato contro il Torino. "Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero", rende noto la Juventus facendo il punto sul nuovo stop per una lesione muscolare: ai box sono fermi attualmente Angel Di Maria e Mattia De Sciglio.