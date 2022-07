Juventus-Chivas 2-0, buona la prima per i bianconeri

La Juventus batte 2-0 i messicani del Chivas Guadalajara a Las Vegas, nel primo impegno della tournee americana. I bianconeri si impongono con le reti dei baby Da Graca e Compagnon. La formazione di Allegri sblocca il risultato al 10'. Corner da sinistra e colpo di testa di Gatti. Il portiere messicano Rangel respinge con l'aiuto del palo e Da Graca appoggia in rete per l'1-0. Il Chivas, già nel pieno della propria stagione, impensierisce a ripetizione i bianconeri, che nella ripresa calano prevedibilmente. La Juve cambia volto con la raffica di cambi e al 79' trova il gol del 2-0. Contropiede condotto da Barbieri, Compagnon fa centro con un destro preciso: 2-0. La formazione di Allegri tornerà in campo martedì a Dallas contro il Barcellona.