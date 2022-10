Juventus, Di Maria stop 20 giorni per infortunio

La Juventus perde Angel Di Maria per circa 3 settimane. L'argentino, k.o. per un infortunio muscolare nel match di Champions League contro il Maccabi Haifa, resterà fermo per 20 giorni. "Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Di Maria questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero", scrive la Juve sul proprio sito. Per Di Maria si tratta del secondo stop per infortunio nel travagliato avvio di stagione. L'argentino tornerà in campo giusto in tempo per ritrovare la condizione in vista dei Mondiali 2022.