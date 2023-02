Juventus, le condizioni di Miretti: nessuna frattura

Il centrocampista bianconero si è fatto male contro la Salernitana: come sta

Pericolo scampato per Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus non ha riportato fratture nell'infortunio alla caviglia accusato ieri nel match vinto 3-0 sul campo della Salernitana. Stamattina Miretti è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|Medical che "hanno escluso fratture". A renderlo noto il club bianconero in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Il 19enne piemontese inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.