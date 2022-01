Juventus, per Chiesa lesione del legamento crociato

Lesione del legamento crociato, per Federico Chiesa stagione finita. L'attaccante della Juventus, vittima di un infortunio ieri nel match contro la Roma, dovrà essere sottoposto ad un'operazione e dovrà fermarsi per diversi mesi.

"Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni", rende noto la Juventus dopo gli esami effettuati oggi. La stagione per l'attaccante può dirsi quindi conclusa. Un problema per Massimiliano Allegri e per il ct azzurro Roberto Mancini, che non potrà contare sul giocatore nei play-off qualificazione per il Mondiale in Qatar.