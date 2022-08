Juventus-Roma 1-1, gol di Vlahovic e Abraham

Juventus e Roma pareggiano 1-1 nel match valido per la terza giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri di Allegri passano in vantaggio al 2' con Vlahovic, i giallorossi di Mourinho replicano al 69' con Abraham. La Roma sale a 7 punti, la Juve è a quota 5.

LA PARTITA - Pronti, via e la Juve va in gol. Cuadrado subisce fallo a 20 metri dalla porta giallorossa. Punizione, Vlahovic pennella di sinistro: la palla bacia la traversa e si insacca, 1-0. Il vantaggio non sazia i padroni di casa che continuano a spingere nell'avvio arrembante. Alex Sandro va al tiro da fuori ma la mira è imprecisa. Cuadrado, dopo una ripartenza ispirata da Miretti, si fa respingere la conclusione da Rui Patricio.

Al 25' Vlahovic affonda palla al piede e apre per Cuadrado, tocco all'indietro: Locatelli insacca dal limite dell'area ma il raddoppio viene annullato dall'arbitro Irrati, dopo il ricorso al Var, per un tocco di mano di Vlahovic. Al 35' nuova punizione dal limite per la Juve, stavolta calcia Cuadrado: Rui Patricio blocca a terra. La Roma, con Dybala che gioca da 'tuttocampista', fatica a creare e prova a farsi viva sulle palle inattive: da corner, però, non nascono rischi per la porta di Szczesny prima del riposo.

In avvio di ripresa, la formazione di Mourinho cerca di alzare il baricentro. Rispetto al primo tempo, complice il caldo, il ritmo del match cala. I gialorossi hanno il merito di spingere di più e il pareggio arriva al 70'. Corner da sinistra, Dybala tiene vivo il pallone e Abraham da due passi fa centro di testa: 1-1. La Juventus sparisce dal campo, la Roma potrebbe osare per conquistare i 3 punti. All'84' nuovo corner giallorosso, mischia in area bianconera e Milik, sulla linea, spazza per risolvere una situazione complicata. Il finale non regala emozioni, 1-1.