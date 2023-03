Karaoke Salvini-Meloni, è polemica: "Festa sì e omaggio a morti Cutro no, vergogna"

E' polemica per il video del karaoke di Giorgia Meloni e Matteo Salvini alla festa di compleanno del leader della Lega. Un video postato sui social mostra il 'Capitano' e la premier, accompagnati al pianoforte, mentre si esibiscono in un duetto, abbracciandosi e cantando insieme 'La canzone di Marinella' di Fabrizio De André.

Il deputato Angelo Bonelli, appena arrivato sulla spiaggia di staccato di Cutro per il corteo per le vittime del naufragio, all'Adnkronos sottolinea: "Salvini e Meloni non sanno cosa è la sobrietà, io mi vergogno per loro. Mentre le bare delle vittime del naufragio sono ancora esposte alla camera ardente loro festeggiano con il karaoke e i video allegri. Sono senza parole". "Potevano festeggiare in maniera sobria - dice - hanno perso un'occasione per dimostrare di essere persone sobrie. Lo trovo inaccettabile".

"Non hanno trovato il tempo, perché non hanno voluto, per incontrare i famigliari delle vittime e dei dispersi del naufragio che sono disperati, ma il tempo lo hanno trovato per festeggiare e cantare con tanto di video pubblici", "dimostrano di non sapere cosa vuol dire avere un comportamento sobrio quando il Paese vive un lutto così profondo" afferma Bonelli.

"Disumanità, cinismo, improvvisazione e spregiudicatezza: questo governo spiegato in pochi gesti. Che vergogna…”, commenta Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.