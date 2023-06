Kaspersky: 100% di efficacia per le sue soluzioni anti-malware nei test SE Labs

Milano,16 giugno 2023. Nel primo trimestre del 2023, Kaspersky Plus, Kaspersky Small Office Security e Kaspersky Endpoint Security for Business sono stati sottoposti, insieme a 15 altri vendor, ai test di SE Labs per la protezione anti-malware dei dispositivi degli utenti. Le soluzioni Kaspersky hanno ottenuto i punteggi più alti, confermando un’efficacia anti-malware pari al 100% e ottenendo il punteggio “AAA”.

Nel 2022, i sistemi di rilevazione Kaspersky hanno individuato una media di 400.000 file malevoli distribuiti ogni giorno, con un aumento del 5% rispetto al 2021. Poiché le varianti malware sono sempre più numerose e sofisticate, è fondamentale che le aziende e gli utenti finali abbiano un’efficace protezione anti-malware degli endpoint.

Kaspersky ha partecipato ai test trimestrali di SE Labs, proponendo Kaspersky Plus, Kaspersky Small Office Security e Kaspersky Endpoint Security for Business rispettivamente nei segmenti “home”, "small business" e "enterprise". Nel corso dei test, i prodotti di tutti ivendor sono stati sottoposti a un’ampia varietà di minacce che spaziavano dagli attacchi mirati che utilizzavano tecniche consolidate fino a minacce pubblichevia e-mail e webche risultavano essere attive su internet. I risultati hanno indicato l'efficacia dei prodotti nel rilevare e bloccare le minacce in tempo reale, riducendo al minimo il numero di falsi positivi.

Tutti i prodotti hanno ottenuto il punteggio massimo nel “Total Accuracy Rating”, pari a 1144, composto da due parti diverse. Kaspersky ha totalizzato 400 punti nella prima parte, “Protection Rating”, dopo aver rilevato, bloccato ed evitato tutte le minacce che avrebbero potuto compromettere il sistema. Nella seconda parte, “Legitimate Software Rating”, le soluzioni Kaspersky hanno ricevuto 744 punti, classificando accuratamente applicazioni e URL legittimi e analizzando le interazioni di ogni prodotto con l’utente. Oltre al risultato generale, i prodotti Kaspersky hanno ottenuto il punteggio “AAA” e hanno ottenuto il primo posto nelle rispettive categorie.

Kaspersky partecipa regolarmente ai test trimestrali di SE Labs. Nel 2022, i prodotti esaminati hanno ottenuto il primo posto per tre trimestri su quattro, dimostrando il 100% di protezione e il massimo punteggio “AAA”.

“I malware si stanno evolvendo sempre di più, ecco perché è fondamentale, sia per gli utenti sia per le aziende, proteggere i propri dispositivi in modo efficace, così da ridurre il pericolo di fughe di dati, rischi finanziari, interruzioni al sistema aziendale e molte altre conseguenze che possono essere causate da un’infezione malware. Analizziamo costantemente il panorama informatico, scoprendo sempre nuovi tipi di minacce e di attacchi e lavoriamo per ottimizzare e aggiornare i nostri prodotti al fine di rispondere ai cambiamenti e alle sfide. Sin dal 2016 abbiamo preso parte ai test di SE Labs, ma dal 2010 siamo stati analizzati anche dal suo predecessore, Dennis Technology Labs.SE Labs esegue un test verosimile ed estremamente impegnativo. Questo ci rende ancor più orgogliosi dei nostri risultati che dimostrano l’efficacia che da anni contraddistingue i nostri prodotti. La regolarità dei test ci consente di riconoscere i punti di forza e così, i nostri partner e i nostri clienti possono avere fiducia nell’alto livello di sicurezza che offriamo”, ha dichiarato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

“Eseguiamo test basati sulle minacce e gli attacchi più recenti, così grazie alle funzionalità dei prodotti di proteggere i dispositivi degli utenti, possiamo valutare i risultati dell’impegno dei vendor per mantenere i loro prodotti sempre efficaci e aggiornati. Kaspersky ha ottenuto risultati impressionanti nel primo trimestre di quest’anno, così come nel 2022, continuando a confermare livelli di protezione pari al 100% e dimostrando di sviluppare e migliorare costantemente le funzionalità di protezione dei suoi prodotti”, ha affermato Simon Edwards, CEO di SE Labs.

Per consultare i report completi, è possibile consultare i seguenti link: “small business”, “enterprise” e “home”.

Per maggiori informazioni sui prodotti Kaspersky che hanno dimostrato la massima efficienza nella protezione anti-malware, visitate le pagine: Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Small Office Security e Kaspersky Plus.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis

kaspersky@noesis.net