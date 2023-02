Kaspersky acquisisce il 49% di Ximi Pro, sviluppatore di soluzioni di container security

Milano, 20 febbraio 2023 . Kaspersky ha acquisito il 49% di Ximi Pro, società controllata da Ximi Lab che sviluppa Tron, una soluzione completa per la protezione delle infrastrutture container. Grazie a questa acquisizione, l’azienda ha sviluppato un’offerta in grado di fornire una protezione completa nell’ambito di Cloud Workload Protection. Inoltre, amplierà la sua prossima soluzione XDR con la capacità di rilevare e rispondere alle minacce nell’infrastruttura dei container.

Il mercato globale del settore dei software commerciali per le applicazioni container è in rapida crescita. Secondo le previsioni di Gartner, entro il 2023 il 70% delle aziende internazionali gestirà la produzione di più di due containerized application, rispetto a meno del 20% nel 2019. Questa crescita è dovuta dall’opportunità di ottimizzare le infrastrutture IT aziendali e i processi di sviluppo attraverso la virtualization technology. Tuttavia, in alcuni casi l’infrastruttura dei container potrebbe essere un primo vettore di attacchi mirati a causa della sua configurazione non corretta. Per affrontare questi rischi, Kaspersky sta ampliando il proprio portfolio con una soluzione di sicurezza per container.

Questa acquisizione consentirà a Kaspersky la copertura dell’infrastruttura dei container, delle applicazioni e dei servizi basati su di essa con scenari di Extended Detection and Response (XDR). Le aziende saranno inoltre in grado di ottenere una telemetria aggiuntiva dai container e dai relativi ambienti, fornendo azioni di risposta adeguate e garantendo una sicurezza più completa per gli asset delle organizzazioni. Inoltre, fornendo una visibilità completa dell’infrastruttura dei container, il nuovo prodotto aiuterà le aziende a identificare i comportamenti sospetti e a difendersi degli attori delle minacce che utilizzano la container misconfiguration nei loro attacchi.

“Uno degli obiettivi principali della nostra strategia è sviluppare un ecosistema che copra tutte le esigenze di sicurezza dei nostri clienti aziendali. Oggi riscontriamo una crescente domanda di container security in tutti i settori, non solo nello sviluppo del software e nell’IT, ma anche nella produzione, nella finanza, nella vendita al dettaglio e così via, dato che sempre più aziende utilizzano quotidianamente l’infrastruttura dei container. Sono entusiasta di aver raggiunto questa importante soluzione al nostro portfolio in continua crescita”, ha commentato Andrey Efremov, Chief Business Development Officer di Kaspersky.

“Il nostro team si è impegnato a migliorare il mondo che ci circonda e ad accrescere le proprie competenze in materia di sicurezza informatica, cultura dello sviluppo e management. La collaborazione con Kaspersky ci offre l’opportunità di lavorare con una delle migliori aziende internazionali di sicurezza informatica, che ci permette di creare un prodotto di livello mondiale. Nel mondo IT di oggi, qualsiasi prodotto è destinato a diventare secondario senza un ecosistema, vendite di livello enterprise e un brand solido. La partnership con Kaspersky ci offre questi vantaggi. Ci auguriamo che la nostra collaborazione fornisca gli strumenti di sicurezza informatica più affidabili al mercato e aiuti numerose aziende a concentrarsi sui loro servizi e prodotti principali”, ha affermato Artem Tovbin, General Director di Ximi Lab.

Kaspersky ha già sviluppato tecnologie che forniscono protezione nell’ambito della Cloud Workload Protection. In particolare, l’azienda offre Kaspersky Hybrid Cloud Security, una soluzione cloud-native per contesti ibridi. Ulteriori informazioni su questo prodotto sono disponibili sul sito web.

Per ulteriori informazioni sui motivi per cui Kaspersky sta investendo nella sicurezza dei container, è possibile prendere visione del seguente video.

Informazioni su Ximi Lab

Ximi Lab è un laboratorio di soluzioni digitali fondato nel 2016. Da oltre 6 anni il team di Ximi Lab migliora costantemente le proprie competenze in materia di cybersecurity e tecnologie cloud-native. L’azienda fornisce soluzioni complete basate su container, architetture a microservizi e Kubernetes per accelerare lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni moderne per le aziende, dalle PMI alle enterprise.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

