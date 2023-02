Kaspersky al MWC 2023: cybersecurity, protezione digitale completa e Cyber Immunity

Milano, 21 febbraio 2023 . Kaspersky ha annunciato la partecipazione al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo 2023. L’azienda presenterà il suo portfolio completo di soluzioni di cybersecurity all’avanguardia e più testate , in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione di aziende e consumatori, nonché il suo concept Cyber Immune per proteggere la tecnologia del futuro.

In un mondo sempre più connesso, Kaspersky si impegna a garantire un futuro sicuro, in cui un nuovo, evoluto e innovativo Internet of Things arricchisce la nostra vita, senza metterla in pericolo. Per sostenere il concetto di “digital everything” del MWC, Kaspersky presenta il concept Kaspersky Cyber Immunity®, che rappresenta la best practice per lo sviluppo di sistemi secure-by-design.

Da sempre Kaspersky partecipa al Mobile World Congress (MWC), uno dei più grandi e influenti eventi del settore delle telecomunicazioni per i fornitori di tecnologia e quest’anno presenterà il suo ecosistema di cybersecurity per soddisfare le esigenze di sicurezza informatica in continua evoluzione, sia che si tratti di PMI che di grandi aziende.

Il portfolio Kaspersky riunisce soluzioni certificate e affidabili, dal fondamentale Kaspersky Security Foundations all’avanzato Kaspersky Optimum Security fino al livello superiore di Kaspersky Expert Security. Inoltre, include la soluzione Kaspersky Threat Intelligence. L’offerta completa consente alle aziende di concentrarsi sugli obiettivi principali, essere sempre informate e avere fiducia nella protezione di tutti i processi e degli elementi dell’infrastruttura IT. I prototipi dei prodotti dell’ecosistema basato su Kaspersky OS, che offrono protezione per gli ambienti di lavoro da remoto e le infrastrutture IoT, l’industria automobilistica e le smart city, sono visibili nella demo-zone di Kaspersky Cyber Immunity.

I partecipanti potranno scoprire il portfolio di prodotti consumer di cybersecurity di Kaspersky, che è stato recentemente lanciato in un formato semplificato per garantire una protezione completa della vita digitale degli utenti. La nuova linea di prodotti offre diversi piani in abbonamento – Kaspersky Standard, Kaspersky Plus e Kaspersky premium – progettati per riflettere il livello di funzionalità disponibile nei servizi consumer dell’azienda. Le altre soluzioni stand-alone messe a disposizione dei visitatori del MWC sono Kaspersky Safe Kids, Kaspersky Password Manager e Kaspersky VPN Secure Connection.

Inoltre, lo stand di Kaspersky ospiterà soluzioni e servizi innovativi forniti da Kaspersky Consumer Business Alliances e progettati specificamente per operatori di telefonia mobile, Internet Service Provider (ISP) e altri partner di telecomunicazioni. Nell’area demo, i nostri esperti mostreranno come l’azienda può aiutare gli operatori di telecomunicazioni e telefonia mobile ad affrontare le sfide associate alla gestione di una maggiore connettività, comprese le dimostrazioni di Kaspersky Safe Web e della soluzione Kaspersky Smart Home Security per la protezione di router e dispositivi IoT.

I partecipanti al MWC sono inoltre invitati alle presentazioni dei principali esperti dell’azienda presso lo stand 2C31 nel padiglione 2 per scoprire le novità e le ultime tendenze nel settore della cybersecurity:

•Potenziare l’adozione delle criptovalute attraverso un approccio alla sicurezza, martedì 28 febbraio, ore 11:00

•Kaspersky Cyber Immunity – il prossimo passo dell’evoluzione della cybersecurity, martedì 28 febbraio ore 13:00, mercoledì 1 marzo ore 13:00.

•Keeping calm, and carrying on: le minacce e le sfide che l’impresa moderna deve affrontare – e come affrontarle, martedì 28 febbraio ore 16:00, mercoledì 1 marzo ore 11:00.

Per ulteriori informazioni sullo stand, sui prodotti e sulle presentazioni dell’azienda, è possibile visitare il sito web.

