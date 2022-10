Kaspersky: i top influencer gaming sono pronti a spendere ingenti somme di denaro per aumentare le performance

• Un nuovo sondaggio globale, condotto da Kaspersky, esplora il ruolo delle prestazioni per i gruppi di gamer e il loro atteggiamento nei suoi confronti.

• Il 42% dei top influencer gaming in Europa sono pronti a spendere di più per ottimizzare le performance e sono più propensi a investire in keyboard (35%), cuffie con microfono (35%) o mouse (34%).

• Per la gaming community europea sono fondamentali “il benessere mentale” (37%), l’ampiezza di banda (37%) e dormire a sufficienza (36%).

Milano, 11 ottobre 2022 . L’indagine, commissionata da Kaspersky, mostra che i top influencer gaming si sentono pronti a spendere di più per ottimizzare le performance, tanto che in Europa il 42% investe “una cifra molto elevata” per perseguire questo obiettivo. I top opinion leader sono i più orientati alle prestazioni, con più della metà (42%) degli intervistati europei che concorda sul fatto che i loro risultati nei giochi dipendono da esse, e investono più spesso in componenti del computer (66%) o in accessori come mouse o keyboard (55%).

Secondo una ricerca di Fortune Business Insights, il mercato globale dell’hardware per i videogiochi prevede un valore di 3,46 miliardi di dollari nel 2022 e dovrebbe raggiungere i 5,23 miliardi di dollari entro il 2027. Allied Market Research stima che il mercato globale degli accessori per videogiochi sia stato valutato in 6,1 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che raggiunga i 14,4 miliardi di dollari entro il 2030.

La ricerca di Kaspersky conferma che i top influencer europei considerano le performance come la chiave per vincere, con il 42% che concorda sul fatto che vale la pena investire in attrezzature che li aiutino ad avere successo.

Per migliorare le performance, gli influencer sono più propensi a investire in keyboard (35%), cuffie con microfono (35%) o mouse (34%).

Questa opinione si discosta dai dati generali della gaming community, secondo cui i modi più importanti per migliorare le performance sono PC power (39%), “il benessere mentale” (37%) e l’ampiezza della banda (37%), oltre a dormire a sufficienza (36%).

“In base ai dati del sondaggio, il 91% di tutti i gamer concorda sul fatto che le performance sono un fattore importante per loro. Inoltre, la nostra ricerca riflette che il risultato finale dei giochi dipende da molteplici fattori, oltre alla potenza di elaborazione del computer. Pertanto, i gamer sfrutteranno ogni possibilità e opportunità per essere i migliori in ciò che fanno”, ha commentato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

Il report completo è disponibile al seguente link.

Per mantenere un alto livello di performance e sicurezza del sistema, Kaspersky consiglia di:

• Installare una soluzione di sicurezza forte e affidabile, soprattutto se non rallenta il computer mentre si gioca. Ma, allo stesso tempo, proteggerà da ogni possibile minaccia informatica.

• È più sicuro acquistare i giochi solo sui siti ufficiali e attendere i saldi, che si verificano regolarmente, per cui non resterete molto tempo in attesa.

• Cercate di evitare di acquistare il primo gioco disponibile. Anche durante i saldi di Steam, prima di acquistare giochi meno conosciuti, è importante leggere le recensioni: se un’offerta sembra imperdibile, probabilmente la gente se ne accorgerà.

• Fate attenzione alle campagne di phishing e ai gamer sconosciuti. È buona norma controllare due volte il sito web a cui si viene reindirizzati tramite il link contenuto nell’e-mail ricevuta e l’estensione di un file che si sta per aprire.

Nel report, Kaspersky ha definito le seguenti categorie di giocatori:

• eSports Pro: considerano le prestazioni di gioco estremamente importanti; hanno preso parte a tornei almeno una volta negli ultimi due anni; stanno accumulando un reddito con il gioco o valutano di guadagnarci qualcosa.

• eSports Amateur: hanno partecipato a tornei almeno una volta negli ultimi due anni e amano prendere parte a tornei e competizioni; NON cercano opportunità di guadagno dal gioco

• Hardcore Gamer: giocano almeno 20 ore a settimana

• Gadget Gamer: investono una somma di denaro elevata o molto elevata per migliorare le proprie prestazioni di gioco (hardware / allenamento / alimentazione, ecc.).

• Gaming Influencer: trasmettono in streaming almeno una volta al mese; hanno un minimo di 1.000 follower

• Top Gaming Influencer: trasmettono in streaming almeno una volta alla settimana e hanno almeno 10.000 follower

