Kaspersky: il regalo di Natale perfetto per i bambini è nascosto nelle loro ricerche online di quest’autunno

Milano, 22 dicembre 2021. Una nuova ricerca basata sulle statistiche anonime di Kaspersky Safe Kids ha rivelato quali sono stati i contenuti online a cui i bambini si sono interessati di più durante l'autunno 2021. Guardando ai videogiochi sono Genshin Impact e Poppy Playtime i più ricercati dai bambini, mentre per quanto riguarda i giocattoli le loro preferenze sono state Barbie e LEGO. Le ricerche in ambito musicale hanno visto come protagonisti i Coldplay che dopo la collaborazione con il gruppo K-Pop BTS sono diventati popolari anche tra i più piccoli

Il Natale è ormai alle porte ed è il momento di scegliere gli ultimi regali. I genitori possono trovare il dono più adatto per i propri figli studiando attentamente quali sono i loro interessi e i loro hobby. Per aiutare gli adulti a orientarsi nella scelta dei regali, Kaspersky ha analizzato gli interessi dei bambini in diverse aree: giochi, musica, film e cartoni animati.

La ricerca è stata fatta sulla base dei dati anonimizzati (1) , come le query di ricerca, le applicazioni Android più popolari (2) e le categorie di siti web, forniti volontariamente dagli utenti di Kaspersky Safe Kids, con l’obiettivo di esplorare gli interessi e i gusti dei bambini tra settembre e novembre 2021.

Gaming

Nel periodo preso in esame, con il 28,4% di tutte le query rilevate, il gaming si è confermato l'argomento più popolare su YouTube.

Le ricerche più diffuse del 2021 hanno riguardato due nuovi titoli, Genshin Impact e Poppy Playtime, mentre Minecraft è arrivato al secondo posto con il 22,4%. La serie Let's Play di Minecraft, in particolare, è stata più apprezzata di Roblox, con una percentuale del 5,9%. Per quanto riguarda YouTube, i principali canali di gaming ricercati sono stati MrBeast , EdisonPts e Paluten .

Musica

Dopo il gaming, le query relative alla musica hanno occupato il secondo gradino del podio per numero di ricerche su YouTube, con una quota del 19,1%. Gli artisti più amati sono stati i BTS, le BlackPink, Lil Nas X, Ariana Grande e le Twice, le canzoni più gettonate sono state CKay - Love Nwantiti, e due nuovi brani di una cantante delle BlackPink, LISA, “LALISA” e “MONEY”.

Il K-Pop sembra essere tuttora in voga tra i bambini. Grazie a My Universe, collaborazione di successo con il gruppo coreano BTS, i Coldplay sono improvvisamente entrati a far parte della sfera di interesse dei più piccoli.

Film e serie TV

Il 12,1% di tutte le ricerche ha riguardato film, cartoni animati e spettacoli televisivi. I bambini hanno cercato soprattutto (56,4%) cartoni animati, e la maggiori parte di loro ha espresso delle preferenze per Peppa Pig e Miraculous: Le storie di Ladybug & Chat Noir. La quota di query per i programmi televisivi è stata invece del 35,3%. Tra i programmi più cercati lo show tedesco Hilf mir is the! Jung, pleite, verzweifelt e Berlin tag und nacht, il drama coreano A Beauty of Revenge e Mr. Bean. Per quanto riguarda i film, i bambini si sono interessati soprattutto a Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home.

Giocattoli e regali

Barbie e LEGO hanno invece dominato le query di ricerca relative a giocattoli e possibili regali. Per quanto riguarda l’ambito educational, invece, il mondo animale e gli esperimenti di chimica e fisica hanno riscosso molto successo.

Queste query dovrebbero semplificare il compito dei genitori di scegliere possibili opzioni di regalo in base agli interessi dei loro figli.

"Quando si parla di interessi dei bambini, è importante conoscere sia i trend globali che gli argomenti che appassionano nello specifico i propri figli. Un regalo basato su trend super popolare, ad esempio le nuove sneakers della Vans, può essere utile e non c’è il rischio che passi di moda. Anche le preferenze specifiche di un bambino riguardo giochi, film o musica forniscono buoni spunti per un regalo. Se ama la musica, regali come delle buone cuffie saranno un'ottima opzione", ha commentato Anna Larkina, web content analysis expert di Kaspersky.

Il report completo è disponibile a questo link.

Per garantire che i bambini abbiano un'esperienza online positiva, Kaspersky raccomanda ai genitori di:

• Partecipare alle attività online dei bambini fin dalla più tenera età, in modo che diventi la norma. In questo modo, i genitori possono avvicinarsi agli interessi e agli hobby dei bambini, il che può aiutare a consolidare le relazioni tra di loro e aiutare nella scelta dei regali.

• Stabilire regole di base precise su ciò che i bambini possono e non possono fare online e spiegare perché sono necessarie. Queste regole dovranno essere riviste man mano che i bambini diventano più grandi.

• Navigare e imparare insieme. Controllare su quali siti i bambini passano il loro tempo online e capire come tenerli al sicuro.

• Valutare la possibilità di scaricare delle applicazioni di parental control e discuterne con i figli per spiegare come funzionano e perché ne hanno bisogno per rimanere sicuri online.

(1) I dati confermano che YouTube è l'app più popolare tra i bambini. Per capire quali sono gli interessi specifici dei più piccoli, basta prestare attenzione a quali video cercano più spesso sulla piattaforma. Per questo, Kaspersky ha analizzato le prime 1.000 query di ricerca di questa fascia d’età durante l'autunno 2021.

(2) Secondo le statistiche, questo autunno i bambini hanno trascorso più tempo (31,4%) su YouTube che sulle prime 10 app più popolari. Al secondo posto si colloca WhatsApp con una quota del 19,2%, con 1 solo punto percentuale di differenza rispetto a TikTok (18,8%).

