Kaspersky Internet Security premiato come Prodotto dell’anno da AV-Comparatives

(Milano, 5 febbraio 2021)

Kaspersky Internet Security, la soluzione di punta di Kaspersky per la sicurezza degli utenti privati, ha ricevuto per la sesta volta il premio Prodotto dell'anno 2020 nel report annuale del laboratorio indipendente per i test AV-Comparatives. Kaspersky ha ottenuto le certificazioni Advanced+ in sette rigorosi test misurandosi con 16 competitor e classificandosi al primo posto per i prodotti di sicurezza per Windows coinvolti nei test.

Durante lo scorso anno, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia globale, gli utenti si sono affidati completamente alla tecnologia per tenersi in contatto con i propri cari e per continuare a lavorare. Kaspersky ha protetto i suoi clienti dalle minacce informatiche in continua evoluzione grazie alle proprie soluzioni, considerate come le più efficienti e valide tra quelle disponibili sul mercato. AV-Comparatives ha riconosciuto e riconfermato questo impegno assegnando all’azienda sei premi importanti per le prestazioni eccellenti offerte dal prodotto negli ultimi 12 mesi.

Kaspersky Internet Security ha superato i 16 competitor che hanno preso parte alla valutazione annuale ottenendo il premio Prodotto dell'anno 2020. Inoltre, ha ricevuto i premi Advanced+ per i migliori risultati in termini di performance ottenuti dal prodotto in tutti e sette i test condotti durante l’anno. Gli ambiti presi in esame sono stati: Real-World Protection, Malware Protection, Performance Measurement e Enhanced Real-World.

Inoltre, Kaspersky ha ricevuto cinque ulteriori riconoscimenti sulla base di criteri specifici:

• Advanced Threat Protection Gold: per i migliori risultati ottenuti nel test Enhanced Real-World, in cui gli esperti di AV-Comparatives simulano attacchi mirati avanzati che mirano a penetrare un sistema protetto, sfruttarne le vulnerabilità ed eseguire un payload dannoso;

• Real-World Protection Gold: per i migliori risultati ottenuti in otto test di Real World Protection che si basano su attacchi reali e includono valutazioni di falsi positivi;

• Lowest False Positives Silver: per il minor numero di falsi positivi ottenuti durante il 2020 in otto test Real-World e due test Malware Protection;

• Malware Protection Bronze: per gli ottimi risultati raggiunti nel rilevamento di malware e per la minore quantità di falsi positivi in due Malware Protection test nel 2020;

• Best Overall Speed Bronze: per l’impatto minimo che la soluzione di sicurezza ha avuto sulle prestazioni del sistema. L’impatto è stato calcolato simulando scenari sintetici basati sull'utente su due diversi set di hardware.

"Siamo lieti di premiare Kaspersky Internet Security per le sue ottime capacità di protezione dai malware, gli alti standard di performance e la facilità d’uso dell’interfaccia utente. Gli eventi dell'ultimo anno hanno evidenziato che oltre alle grandi imprese anche le famiglie necessitano di una protezione altamente efficace contro il cyber-crimine. Kaspersky ha dimostrato ancora una volta di essere capace di proteggere i dispositivi e i dati degli utenti finali, ottenendo risultati eccellenti e raggiungendo il massimo livello in tutte le categorie dei test di AV-Comparatives", ha dichiarato Andreas Clementi, fondatore e CEO di AV-Comparatives.

"Le persone si affidano molto al digitale e per questo motivo è fondamentale proteggere la loro privacy dalle minacce informatiche. Il laboratorio indipendente AV-Comparatives e i suoi test approfonditi e rigorosi sui prodotti forniscono agli utenti informazioni utili riguardo le capacità delle soluzioni presenti sul mercato. Siamo lieti che il nostro impegno nel creare un mondo più sicuro per i nostri clienti sia stato riconosciuto non solo attraverso il riconoscimento Prodotto dell'anno, ma anche attraverso i molteplici risultati ottenuti nei principali criteri di valutazione dei test", ha dichiarato Anton Ivanov, Vice Presidente di Threat Research di Kaspersky.

Ulteriori informazioni sul rapporto annuale di AV-Comparatives per il 2020 sono disponibili sul sito web. Per saperne di più su come Kaspersky Internet Security protegge gli utenti e le famiglie dalle minacce attuali e future è possibile visitare il sito web di Kaspersky.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

Contatto di redazione:

kaspersky@noesis.net

www.kaspersky.com/it