Kaspersky leader nella TOP3 delle soluzioni di cybersecurity nell'81% dei test di benchmarking

Milano, 12 marzo 2021

Per l'ottavo anno consecutivo, Kaspersky ha ottenuto il primo posto nella metrica TOP3 per la qualità del proprio portfolio di sicurezza. L’azienda si è infatti classificata tra le prime tre posizioni in 50 dei 62 diversi test indipendenti effettuati a livello globale nel corso del 2020 e ha ottenuto il podio nell'81% delle valutazioni. Questi traguardi dimostrano come il portfolio prodotti di Kaspersky si sia distinto rispetto alla concorrenza sia nella protezione delle imprese che degli utenti finali contro minacce note, sconosciute e avanzate.

La metrica TOP3 è una valutazione annuale che indica quante volte le soluzioni di un vendor hanno ottenuto il podio nei test indipendenti più esigenti del settore, tra cui AV-Test, AV-Comparatives, SELabs, NSS Labs, VirusBulletin, MRG Effitas e ICSA Labs. Kaspersky ha ottenuto la prima posizione nel 73% dei test a cui ha partecipato, battendo la concorrenza in 45 valutazioni.

Il 2020 è stato un anno eccezionale per Kaspersky. AV-Comparatives ha nominato Kaspersky Internet Security, la soluzione di punta di Kaspersky per la sicurezza degli utenti privati, Prodotto dell'anno 2020 per la sesta volta. Questa soluzione ha anche dimostrato di offrire il livello più alto di protezione nelle prestazioni dell'Advanced Threat Protection Test, ed è stato insignito del premio annuale ATP 2020 Gold per la seconda volta consecutiva. Il prodotto ha raggiunto il più alto Total Accuracy Rating tra tutti i partecipanti nei quattro test trimestrali condotti da SE Labs, ricevendo 4 rating "AAA". In aggiunta, Kaspersky Mobile Antivirus ha ottenuto un MRG Effitas Certificate per aver conseguito un tasso di rilevamento del 100% nel programma di valutazione Android 360.

I prodotti B2B, Kaspersky Endpoint Security e Kaspersky Small Office Security hanno entrambi raggiunto i punteggi più alti del Total Accuracy Ratings per la protezione contro attacchi noti e mirati, superando tutti i partecipanti in tre quarti dei test di SELabs, e ottenendo per quattro volte la certificazione “AAA”. Kaspersky Endpoint Security for Business è stato anche premiato da SELabs come prodotto "Best Enterprise Endpoint" sulla base di una serie di test pubblici periodici, valutazioni private e feedback dei clienti. NSS Labs ha accertato le eccellenti capacità di prevention di Kaspersky Endpoint Security for Business contro più di 3.600 attacchi, tra cui malware, exploit, minacce miste, evasioni e attacchi “artigianali” assegnando il punteggio elevato di "AA". Kaspersky Web Traffic Security ha ottenuto la sua terza certificazione VBWeb dopo aver bloccato tutti i 650 exploit kit a cui è stato sottoposto.

Oltre 400 milioni di utenti si affidano alle pluripremiate soluzioni di cybersecurity di Kaspersky per rimanere protetti. Da novembre 2019 a ottobre 2020, le soluzioni di Kaspersky hanno bloccato 666.809.967 attacchi lanciati da risorse online, riconosciuto 173.335.902 URL malevole e bloccato 33.412.568 oggetti dannosi unici. Le soluzioni di Kaspersky hanno anche respinto 549.301 attacchi ransomware e 668.619 tentativi di infezione da malware finalizzati a sottrarre denaro dal conto bancario dell'utente.

"Partecipiamo al maggior numero possibile di test indipendenti riconosciuti e siamo orgogliosi di ricevere la conferma che i nostri prodotti sono in grado di garantire il più alto livello di protezione dalle minacce comuni ed emergenti e, contemporaneamente, il più basso impatto sulle prestazioni del sistema e il minor numero di falsi positivi. Le nostre soluzioni sono progettate per proteggere tutti i tipi di utenti e sistemi, dai PC e laptop di utenti privati alle infrastrutture aziendali e critiche", ha dichiarato Anton Ivanov, Vice Presidente di Threat Research di Kaspersky.

Tra i vendor di sicurezza che hanno partecipato alla metrica TOP3 dello scorso anno figurano: Avast, AVG, Avira, Bitdefender, Blackberry (Cylance), Broadcom (Symantec), BullGuard, Crowdstrike, ESET, FireEye, Fortinet, F-Secure, G DATA, McAfee, Microsoft, NortonLifeLock, Palo Alto, Watchguard (Panda), Sentinel One, Sophos, Trend Micro, Webroot, VMWare (CarbonBlack) e altri.

Maggiori informazioni sulla metodologia e sui test, oltre che sull'elenco completo dei vendor che hanno partecipato al rating TOP3 del 2020, sono disponibili sul sito web.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

