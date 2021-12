Kaspersky mantiene il primo posto per il livello di soddisfazione del canale nella matrice di Canalys

Milano, 21dicembre 2021. Kaspersky è stata ancora una volta riconosciuta come Champion nel Canalys EMEA Channel Leadership Matrix, ricevendo un rating di soddisfazione del 93,5%. L’azienda si è quindi classificata al primo posto, per il terzo anno consecutivo, tra tutti i fornitori di cybersecurity inclusi nella matrice.

Canalys è una società di analisi di fama mondiale, i cui report di benchmarking forniscono insight indipendenti e di terze parti per il canale consentendo loro di prendere decisioni informate nel momento in cui si trovano a dover selezionare i fornitori con cui lavorare. Nel vendor benchmark del 2021, Kaspersky ha ricevuto i più alti livelli di soddisfazione dai partner in aree chiave quali: attenzione al canale (96,2%), account management (95,7%) e facilità di fare business (95,2%).

Nella sua analisi, Canalys ha elogiato Kaspersky per i suoi "impressionanti punteggi di benchmark" che "riflettono la fedeltà dei suoi partner". Questo testimonia il supporto che Kaspersky ha fornito ai suoi partner negli ultimi 12 mesi in risposta alle loro mutevoli esigenze e richieste dei clienti. Gli aggiornamenti al programma United Partner hanno incluso l'introduzione di sconti, la semplificazione dei processi di registrazione e di sconto e il lancio di un programma dedicato alle imprese.

Oltre al riconoscimento ottenuto nei paesi della regione EMEA, Kaspersky ha mantenuto il primo posto per la soddisfazione dei clienti anche nella regione APAC per il secondo anno consecutivo.

"Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno verso il canale e la costruzione di un programma solido basato su pillar chiave come redditività, facilità di fare business e migliore supporto. Rafforza la nostra convinzione che i clienti possono sempre contare sulla nostra rete di partner di canale per le loro esigenze in continua evoluzione. Continueremo a innovare i nostri servizi e a supportare il canale nel lavoro di distribuzione della nostra tecnologia e dei nostri servizi di cybersecurity ai clienti di tutto il mondo", ha dichiarato Chris Connell, VP, Global Network di Kaspersky.

È possibile visualizzare la versione completa dellaCanalys EMEA Channel Leadership Matrix a questo link. Maggiori informazioni su come diventare partner Kaspersky e sul Kaspersky United Partner Program sono disponibili sul sito di Kaspersky a questo link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

