Kaspersky Safe Kids certificato da AV-Comparatives per la protezione dei bambini dai contenuti per adulti

Milano, 07 luglio 2022 - Kaspersky Safe Kids per Windows ha ottenuto il certificato “Approved” da AV-Comparatives, l'organizzazione indipendente di test, per la sua capacità di proteggere i bambini da contenuti pornografici. Secondo i risultati del test, Kaspersky Safe Kids ha bloccato il 98,6% dei siti web per adulti. Per il secondo anno consecutivo, questa è stata l'unica soluzione di controllo parentale tra quelle presentate a raggiungere i requisiti di certificazione.

Per essere certificato da AV-Comparatives, i prodotti devono bloccare più del 98% dei siti web pornografici, evitare falsi allarmi su siti adatti ai bambini e non presentare bug o difetti di progettazione irrisolti. In questo report, AV-Comparatives ha testato le soluzioni di controllo parentale su 1.000 siti con contenuti per adulti e ha controllato la risposta di 100 pagine web chiaramente adatte ai bambini per verificare la presenza di falsi positivi.

Oltre alla capacità di Kaspersky Safe Kids di bloccare contenuti pornografici, AV-Comparatives ha sottolineato la velocità quasi istantanea con cui le impostazioni applicate attraverso la console vengono attivate sul dispositivo del bambino. Inoltre, il report ha elogiato la soluzione di Kaspersky per la sua semplicità di installazione e di configurazione tramite la console cloud.

Tra le caratteristiche principali, AV-Comparatives ha menzionato la flessibilità della configurazione dei limiti di tempo. I genitori possono, infatti, scegliere impostazioni personalizzate per i diversi giorni o impostarle in modo che cambino a seconda che si tratti di un giorno feriale o del weekend. Inoltre, Kaspersky Safe Kids, disponibile per Windows 8.1, 10 e 11, offre ai genitori un'ampia gamma di funzioni di monitoraggio e controllo.

“Kaspersky Safe Kids per Windows ha dimostrato un’efficacia costante ed è l'unica soluzione di controllo parentale ad aver raggiunto il nostro rigoroso livello di certificazione per due anni consecutivi. Il suo comprovato successo nel proteggere i bambini da contenuti inappropriati per adulti e l'ampia gamma di funzioni di monitoraggio e controllo, garantisce ai genitori la certezza che i loro figli navighino sul web in modo sicuro”, ha commentato Andreas Clementi, CEO e fondatore di AV-Comparatives.

“È un onore per noi ricevere questo prestigioso riconoscimento dall'organizzazione indipendente di test AV-Comparatives. Per il secondo anno consecutivo, Kaspersky Safe Kids è l'unica soluzione, tra tutte quelle offerte dai fornitori, a superare tutti i requisiti richiesti dalla certificazione in merito al blocco dei contenuti per adulti. Apprezziamo molto questo riconoscimento e crediamo che possa aiutarci a migliorare le nostre tecnologie, oltre a permettere ai genitori di prendere decisioni consapevoli quando si tratta della sicurezza online dei bambini”, ha commentato Marina Titova, Vice President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

È possibile consultare il report completo di AV-Comparatives "Parental Control Certification" al seguente link.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky Safe Kids è possibile consultare la pagina web.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante.

Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

