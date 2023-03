Kawasaki Ninja ZX-4R: la Supersport di classe media

Kawasaki ZX-4R è una supersportiva pronta al debutto. Sarà commercializzata su scala mondiale a partire da questo mese, in Europa il suo arrivo è previsto in autunno, una moto che rappresenta una vera Ninja ZX.

Telaio e motore sono di nuova concezione, la sua potenza di 80 CV le consente di raggiungere performance elevate, la Kawasaki ZX-4R offre sensazioni simile a quelle di una moto da corsa.

Uno stile aggressivo per una dotazione premium, il sound dello scarico del quattro cilindri evoca emozioni racing, il suo propulsore ha una cilindrata di 400cc.

Kawasaki ZX-4R: la Supersport da strada

Una potenza massima di 77 CV che arriva a 80 CV con l’air box in pressione, il motore è stato concepito per spingere forte sin dai bassi e medi regimi, la ZX-4R è perfetta sia per un utilizzo quotidiano sia per una guida in pista.

È equipaggiata con il sistema RAM AIR di Kawasaki, il telaio è ispirato a quello della Ninja ZX-10RR World Superbike, si tratta di un traliccio in acciaio ad alta resistenza. Il porcellone curvo e la forcella anteriore Showa, completano una dotazione da vera supersportiva.

Anche l’elettronica ha un posto di rilievo su questa nuova motocicletta, sono presenti infatti riding mode integrati che uniscono le funzionalità KTRC (Kawasaki Traction Control) al Power Mode, potendo scegliere tra quattro diverse modalità: Sport, Road, Rain e Rider (manuale).

Il pilota può facilmente selezionare la mappa appropriata per adattarsi alle condizioni dell’asfalto o per adattare la moto al proprio stile di guida. Sulla Ninja ZX-4R SE e sulla Ninja ZX-4RR è montato di serie un KQS (Kawasaki Quick Shifter) bi-direzionale che consente di cambiare marcia senza frizione.

Adeguato alle prestazioni anche l’impianto frenante che si avvale di doppi dischi anteriori semi-flottanti da 290 mm con pinze radiali monoblocco e al posteriore di un singolo disco da 220 mm. Gli pneumatici sono da 120/70 all'anteriore e da 160/60 al retro.