Kazakistan, Tokayev da Putin al Cremlino: tavolo è piccolo ma accordi non sono importanti

Vladimir Putin ha accolto al Cremlino, a un tavolo incredibilmente piccolo rispetto a quello in cui il Presidente russo ha avuto il suo colloquio con il leader francese solo pochi giorni fa, Kassym-Jomart Tokayev, a Mosca per il suo primo viaggio all'estero dopo il fallito, e ancora misterioso, colpo di stato, "quando il Paese è stato vittima di gruppi internazionali che hanno sfruttato la situazione difficile del Paese a loro beneficio", secondo il riassunto di Putin.

"Una operazione preparata con cura, da terroristi internazionali e banditi che hanno attaccato il Kazakistan per indebolire l'ordine costituzionale e per un golpe", come ha confermato Tokayev che ha ringraziato Putin per l'invio di truppe nel quadro di una missione della Csto. Il Kazakistan è il più grande partner commerciale della Russia e lo scorso anno l'interscambio è aumentato del 34 per cento, a 26,5 miliardi di dollari. I due Presidenti oggi hanno firmato 11 accordi in diversi settori, dall'istruzione allo spazio, al trasporto e alla digitalizzazione, forse poco per un tavolo così piccolo e un "ruolo così importante" di Mosca (parole di Tokayev) per porre fine alla crisi lo scorso gennaio.