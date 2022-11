Key Energy 2022: Sungrow mostra soluzioni di alta qualità per applicazioni Residenziali e Commerciali in Italia

RIMINI, Italia, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Sungrow, fornitore leader mondiale di inverter e soluzioni per l'accumulo per le energie rinnovabili, ha presentato le sue soluzioni residenziali e commerciali leader del settore per i mercati italiani con il camper espositivo mobile della Società esposto a Key Energy, uno degli eventi italiani più influenti del settore, svoltosi l'8 -11 novembre a Rimini. Il suo portafoglio di prodotti garantisce sistemi per l'energia rinnovabile locale più accessibile, flessibile e affidabile.

L'Italia è uno dei mercati leader in Europa per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile. Il paese ha registrato un aumento di dieci volte del numero di impianti fotovoltaici nell'ultimo decennio. Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) dell'Italia ha stabilito un obiettivo del 55% della sua produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030, compreso un obiettivo di capacità solare di 52 GW in cui gli impianti solari residenziali e commerciali ne assorbono una grande quantità.

Su misura per il mercato residenziale italiano, Sungrow offre soluzioni fotovoltaiche e di accumulo sia monofase sia trifase, che sono facili da usare, versatili e intelligenti. Ad esempio, la nuova batteria è progettata in modo modulare, ogni modulo batteria pesa solo 33 kg e viene assemblato semplicemente posizionando i moduli uno sopra l'altro: non è necessario alcun cablaggio. La combinazione di inverter ibrido e batteria di Sungrow offre un'esperienza di backup residenziale ottimizzata, con una transizione senza interruzioni di soli 10 ms (soluzione monofase) o 20 ms (soluzione trifase) in caso di interruzione di corrente. Inoltre, i nuovi inverter monofase sono dotati della funzione di recupero PID integrata e della tecnologia AFCI, che garantiscono maggiore sicurezza e produzione di energia per l'impianto.

La tendenza globale alla neutralità del carbonio innesca anche veicoli elettrici in rapida evoluzione, portando a una domanda urgente di un numero crescente di caricabatterie per veicoli elettrici. Considerando l'aumento della domanda, Sungrow offre anche una soluzione di ricarica per veicoli elettrici ad accumulo solare residenziale all-in-one che aggiunge il suo caricabatterie CA per veicoli elettrici all'innovativa soluzione di inverter e batteria ibrida trifase.

Poiché il prezzo dell'elettricità oscilla, il sistema di accumulo della batteria può essere incaricato di assorbire l'elettricità quando è a buon mercato e di rilasciare elettricità quando è costosa al fine di generare entrate per il cliente. Il caricabatterie CA per veicoli elettrici supporta la funzione di ricarica e programmazione intelligente, che consente di essere preimpostato per non caricare nelle ore di punta in risposta ai prezzi del tempo di utilizzo (ToU) nel mercato regolamentato.

Inoltre, questa soluzione all-in-one può essere monitorata e gestita tramite la piattaforma iSolarCloud di Sungrow. La piattaforma mostra aggiornamenti dettagliati e in tempo reale dell'impianto, consente ai clienti di controllare in modo flessibile il flusso di energia e l'autoconsumo e di controllare facilmente le proprie risorse di energia rinnovabile.

Ottimizzata per installazioni commerciali e industriali (C&I), Sungrow offre la sua serie Commercial Extreme con capacità che vanno da 33kW a 125kW. L'SG125CX è una nuova aggiunta alla sua serie Commercial Extreme, viene fornito con 12 MPPT individuali ed è compatibile con i più recenti moduli ad alta potenza. Come per tutti gli inverter Sungrow, il design è stato migliorato per rendere l'installazione il più semplice possibile.

In particolare, Sungrow si è classificata al primo posto con spedizioni globali che hanno raggiunto i 47 GW nel 2021, stimato da IHS Markit, ora parte di S&P Global. L'azienda è pronta a continuare a offrire soluzioni di prim'ordine al mercato italiano e non solo in tutto il mondo mentre si avvia al suo 25° anniversario.

About Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") è il marchio di inverter più bancabile al mondo con oltre 269 GW installati in tutto il mondo a giugno 2022. Fondata nel 1997 dal professor Cao Renxian, Sungrow è leader nella ricerca e sviluppo di inverter fotovoltaici con il più grande team di ricerca e sviluppo dedicato del settore e un ampio portafoglio di prodotti che offre soluzioni di inverter fotovoltaici e sistemi per l'accumulo di energia per applicazioni su scala industriale, commerciali e industriali e residenziali, nonché soluzioni di impianti fotovoltaici galleggianti riconosciute a livello internazionale, soluzioni di guida NEV, Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici e sistemi di produzione di idrogeno rinnovabile. Con una solida esperienza di 25 anni nel settore fotovoltaico, i prodotti Sungrow alimentano oltre 150 paesi in tutto il mondo. Scopri di più su Sungrow visitando www.sungrowpower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1942686/1.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/key-energy-2022-sungrow-mostra-soluzioni-di-alta-qualita-per-applicazioni-residenziali-e-commerciali-in-italia-301672863.html