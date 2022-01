Keyin, l’agenzia digitale per il tuo business

Roma, 18 gennaio 2022. Keyin è una web agency di Roma che si occupa di grafica, comunicazione e pubblicità. Il suo core business è lo studio di strategie digitali ad hoc in base alle esigenze del cliente per raggiungere insieme obiettivi concreti.

L’azienda nasce nel 2014 dalla passione per il mondo digitale della sua CEO ed è cresciuta di anno in anno, progetto dopo progetto, inserendosi sia nel mondo degli imprenditori privati che nel mercato della pubblica amministrazione.

Da sempre l’obiettivo dell’agenzia è unire creatività e passione per sviluppare idee e progetti in funzione degli obiettivi di business, facendo crescere i clienti e le loro attività.

Il know-how di Keyin

Keyin è un’agenzia di comunicazione a 360 gradi. Il primo passo è sempre il colloquio con il cliente, così da entrare in sintonia e comprenderne a pieno le esigenze, in modo da sviluppare un piano di comunicazione adatto. Grazie alla condivisione con il cliente ed il brainstorming dello staff, vengono definiti gli step di lavoro e di comunicazione per diffondere al meglio il brand.

La divisione dedicata al web marketing è specializzata in: social media marketing, email marketing, article marketing, Google Ads e molto altro. Keyin è un’agenzia di web marketing sempre aggiornata, che costantemente studia per conoscere sempre le ultime novità del settore e garantire al cliente soluzioni all’avanguardia e innovative. A seconda degli obiettivi da raggiungere, dalla tipologia di mercato e di competitors e dal budget a disposizione, Keyin studia sempre un piano di digital marketing personalizzato.

Il reparto di grafica pubblicitaria lavora a sostegno di tutti gli altri reparti dell’azienda. Nel mondo digital avere un brand posizionato e riconoscibile è infatti fondamentale. Per questo nessun settore di comunicazione e/o pubblicitario può prescindere da una grafica professionale.

Non può mancare in un’agenzia digitale l’area IT. Uno staff tecnico capace di realizzare sia soluzioni IT custom in PHP, Laravel e Moodle, che basate su CMS e e-commerce open source utilizzati sul mercato come Wordpress, Magento e Prestashop.

Infine, per risultati ottimali, è fondamentale l’analisi dei dati. Per questo Keyin monitora costantemente tutte le campagne di advertising online, con i più aggiornati strumenti di tracciamento, così da capire quali siano le campagne che convertono maggiormente, quali siano testi e creatività grafiche da tenere o da cambiare e far ottenere al cliente sempre il massimo dai propri investimenti pubblicitari.

Grazie all’unione di tutte queste skills, insieme ad un team di grafici professionisti ed addetti alla comunicazione e al marketing, Keyin riesce ad accompagnare il cliente nella comunicazione e nel marketing.

Per maggiori informazioni

Sito web:https://keyinwebagency.it/

Keyin srl

Via Andrea Lavezzolo, 2 – 00127 Roma

E-mail:info@keyinwebagency.it

P.iva 12926551008