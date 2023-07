KG Mobility Tivoli: cambia il marchio ma non la sostanza

Un rebranding che non cambia il contenuto di un modello dalla dotazione completa e disponibile anche a trazione integrale: è la KG Mobility Tivoli.

KG Mobility è il nuovo marchio della ex SsangYong.

KG Mobility Tivoli si presenta sul mercato con un restyling completo, che comprende anche il rebranding.

La Tivoli è sul mercato dal 2015 ed ha subito un leggero restyling nel 2019, oggi, dopo il passaggio al nuovo marchio, si presenta con un restyling che le conferisce un nuovo aspetto, con il frontale caratterizzato da una griglia dalle dimensioni più compatte e dal lettering asimmetrico.

KG Mobility Tivoli: dotazione, motore e sicurezza

Nuovo il design dei cerchi in lega da 18 pollici, cambia anche l’aspetto delle minigonne laterali, riviste e più pronunciate, al retro è presente una piastra para motore.

Il solo richiamo al nuovo brand è il badge “KG Mobility” posizionato sul portellone. Nell’abitacolo la strumentazione digitale è dotata di un display da 10,25 pollici, il sistema d’infotainment ospita invece uno schermo da 9 pollici dotato di servizi di Infoconn.

Cambiano anche i comandi del climatizzatore, ora touch e sensibili al tocco, i sedili presentano un rivestimento naturale in pelle, a richiesta diverse le tinte disponibili: arancione, grigio bicolore o nero.

Sul fronte della sicurezza la Tivoli può disporre di avanzati sistemi di assistenza alla guida, nonostante il suo posizionamento di mercato, è dotata di ben 14 ADAS e 7 airbag.

KG Mobility Tivoli: aspirata e turbo

La propulsione è affidata a due varianti a benzina non elettrificate, la versione entry level punta su di un’unità aspirata da 1.6 litri che eroga 124 CV per una coppia massima di 155 Nm, un gradino più sopra si posiziona la configurazione sovralimentata che sviluppa 161 CV per una coppia di 260 Nm.

Entrambi i propulsori sono abbinati ad un cambio automatico a sei rapporti che trasmette la potenza all’asse anteriore o, in opzione, alle quattro ruote grazie al sistema 4WD.

KG Mobility Tivoli sono vendute in esclusiva dal Gruppo Koelliker.