Khaby Lame, il re di TikTok sarà presto cittadino italiano

Khaby Lame, l'influencer che ha raggiunto oltre 142 milioni di follower su TikTok, sarà presto cittadino italiano. "Caro Khaby Lame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell'Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo" ha twittato il sottosegretario M5S al Viminale Carlo Sibilia, rispondendo all'influencer.

In un'intervista a 'La Repubblica' Khaby Lame, arrivato in Italia dal Senegal quando aveva un anno, aveva sottolineato: "Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me".