Khasbulatov, quando Eltsin ordinò bombardamento del Parlamento di cui era presidente

E' scomparso Ruslan Khasbulatov, antagonista di Boris Eltsin nel momento in cui, nel 1993, l'allora Presidente russo indossa i panni di un leader autoritario e apre la prima crepa nel sogno di una Russia pienamente democratica. Il 4 ottobre di quell'anno Eltsin dà ordine ai carri armati di bombardare la "Casa Bianca", il Parlamento in cui erano rifugiati Khasbulatov, Presidente del Soviet supremo, e il vice Presidente Aleksandr Rutskoi, a conclusione di una lunga crisi istituzionale e politica.

Khabulatov è morto all'età di 80 anni nella sua residenza nella regione di Mosca, ha annunciato ieri la televisione di Stato russa, citando un comunicato dei suoi familiari. Nato in Cecenia, nel villaggio di Tolstoi-Yurt, a nord di Grozny, cresciuto in Kazakistan - come molti ceceni e ingusci che vi furono deportati da Stalin nel 1944, accusati di collaborare con le forze naziste- era stato uno dei più stretti alleati di Eltsin negli ultimi mesi di vita dell'Urss, nel criticare il Presidente Mikhail Gorbaciov e la lentezza con cui procedevano l'apertura del Paese e le riforme.

Entrambi, Eltsin e Khasbulatov, erano stati eletti al nuovo Congresso dei deputati del Popolo nel marzo del 1990, le prime elezioni parzialmente libere della storia della storia dell'Unione sovietica. E si erano opposti insieme al golpe dell'agosto del 1991. Ammesso all'Università statale di Mosca nel 1962, dopo la laurea in legge e un dottorato conseguito nel 1980 era diventato economista, all'Università Plekhanov, concentrando la sua attenzione sugli sviluppi politici, sociali ed economici dei Paesi capitalisti.

Dopo aver assunto la carica di Presidente della Russia, ancora, per pochi mesi, Repubblica socialista sovietica, Eltsin, a ottobre del 1991, nomina Khasbulatov Presidente del Soviet supremo russo, una carica allora con poteri paragonabili a quelli del Presidente. La loro alleanza inizia a consumarsi già dopo l'introduzione delle riforme economiche e le privatizzazioni, e si deteriora quando Khasbulatov e Rutskoi, contro le politiche della 'gang' dei liberali, avviano l''impeachment' del Presidente, dopo il decreto di Eltsin del settembre del 1993 per lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di nuove elezioni. Gruppi di sostenitori di Khasbulatov e Rutskoi assediano, su loro appello, la torre della televisione di Ostankino, a Mosca, e l'ufficio del sindaco della capitale. Eltsin dichiara quindi lo stato di emergenza e ordina l'intervento dei militari.

Al termine del drammatico assedio della Casa Bianca, dell'irruzione delle forze speciali all'interno dell'edificio, in cui da giorni erano stati staccati elettricità, acqua e telefoni, Rutskoi e Khasbulatov vengono arrestati e detenuti. In seguito, nel 1994, fu approvata una amnistia nei loro confronti. Ma gli eventi di quei giorni, dimenticati dopo breve tempo da un mondo troppo desideroso di trasformare la speranza di una Russia occidentalizzata in realtà, e magari, come molti esponenti russi rivendicarono negli anni a seguire, un Paese fragile e quindi controllabile, sono grisù di un problema che sarebbe deflagrato molti anni dopo. In seguito alla crisi di quei giorni, Eltsin introduce una prima riforma della Costituzione e un sistema presidenziale, primo passo ancora democratico della lunga serie di riforme che in seguito Vladimir Putin imprimerà, passo dopo passo, fino a cancellare ogni traccia di democrazia nella Federazione russa.

Khasbulatov non avrebbe mancato di denunciare poi, inascoltato, che gli eventi del 1993 avevano innescato la distruzione della democrazia in Russia, e spianato la strada a un presidenzialismo autoritario. Aveva anche cercato di usare il suo ruolo in Cecenia per scongiurare la prima guerra, quella lanciata da Eltsin nel 1994 "per ripristinare l'ordine costituzionale" e, in seguito, professore di relazioni economiche internazionali all'Accademia Plekhatov di Mosca e membro corrispondente dell'Accademia delle Scienze russa, per mediare una pace.

Non era un sostenitore dell'indipendentista Dzhokhar Dudaev, che nel novembre del 1990 viene eletto Presidente del Congresso di tutte le nazioni del Popolo ceceno e l'8 giugno dell'anno successivo, prima dello scioglimento dell'Urss, dichiara l'indipendenza della Repubblica cecena. Pochi mesi dopo infatti si reca a Grozny, su mandato di Eltsin, per convincere il leader della Commissione regionale Inguscio cecena del Partito comunista, Doku Zavgaev, a rassegnare le dimissioni. Ma i suoi sforzi vengono annullati da Dudaev che si fa eleggere, con il 90 per cento dei voti, Presidente della Cecenia. Il primo atto di Dudaev presidente è quello di firmare un decreto per l'indipendenza della Cecenia. Inizia così il lungo braccio di ferro con Mosca.

Eltsin comincia a rafforzare la presenza militare russa. Darà inizio all'intervento negli ultimi mesi del 1994. La guerra termina nell'agosto del 1996, con la sconfitta di fatto della Russia, la cattura di Grozny da parte delle forze della resistenza cecena e un accordo di pace. Khasbulatov sostenne in seguito, nel libro "Come mi hanno impedito di fermare la guerra in Cecenia", che nell'autunno del 1994 sarebbe stato possibile rimuovere Dudaev dal potere senza sparare un colpo, ma che Mosca era intervenuta militarmente per impedirgli di succedergli.

Dopo la sconfitta della Casa Bianca, Khasbulatov aveva cercato un nuovo ruolo politico, una nuova immagine di pacificatore e colomba super partes, in uno sforzo di mediazione nella crisi del Caucaso approvato non solo dalla leadership cecena, ma anche di Abkhazia, Inguscezia, Ossezia del Nord, e Ossezia del Sud, gli altri frammenti di instabilita' delle montagne del sud della Russia, sospesi - aveva spiegato nel 1995 in una intervista all'Adnkronos, in un ''equilibrio delicato andato completamente distrutto'' con la guerra.

''Se l'attuale politica internazionale sul Caucaso prosegue in questi termini la guerra diventerà un elemento costante", aveva anticipato, denunciando come l'Occidente avesse accettato l'invasione russa in Cecenia, sarebbe rimasto ''ostaggio della sua politica'', coerentemente col silenzio con cui le cancellerie hanno reagito al bombardamento della Casa Bianca. Due eventi, la crisi dell'ottobre del '93 e l'invasione della Cecenia, che Khasbulatov vedeva strettamente correlati, ''come le due facce della stessa medaglia''.

Khasbulatov si era, inutilmente, appellato ai Paesi Occidentali, chiedendo loro di esercitare pressioni sul Cremlino per scongiurare la ripresa di una seconda fase della guerra che poi sarebbe puntualmente avvenuta, ordinata da Putin ancora Premier come operazione anti terrorismo, pochi mesi prima del suo arrivo al Cremlino. I negoziati di pace erano invece per lui l'unica soluzione possibile della crisi in cui "nessuno ha più ragione perché 'una volta che partecipi al conflitto militarmente perdi tutta la tua innocenza e il diritto a rimanere dalla parte del giusto''. Una crisi degenerata proprio a causa della prima azione militare di Mosca che, con un bilancio di 50mila fra morti e feriti, 200 mila profughi, un numero di vittime fra i militari di Mosca che Khasbulatov paragona a quello della guerra in Afghanistan, non può più permettersi di lasciare spazio ad alcun ultimatum.

La Russia sta perdendo tutti gli alleati storici, sosteneva nel 1995, prima di scomparire dalla vita pubblica e di evitare qualsiasi commento sugli sviluppi nel Paese, senza però averne stabiliti di nuovi e vi e' una forte tendenza all'isolamento: in un primo momento Mosca aveva seguito l'Occidente, poi vi era stato un cambiamento drastico che ha portato a una ideologia imperialista, cha a sua volta si ripercuoterà con la perdita di influenza nei grandi consessi internazionali. Al Cremlino "a cui chiedevo democrazia ha invece messo le basi un regime di tipo zarista'', osservò.