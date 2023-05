KIA EV9 con sistema HVAC: massima efficienza e comfort

KIA EV9 è un maxi SUV futuristico, disponibile unicamente con propulsione 100% elettrica.

Uno Sport Utility Vehicle di livello superiore in grado di offrire in ogni condizione di marcia, il massimo benessere di bordo, KIA EV9 ha affrontato severissimi test in situazioni climatiche estreme.

Il nuovo sistema di climatizzazione HVAC si avvale di una pompa di calore e di un nuovo pannello comandi di facile e immediato utilizzo, attraverso diffusori specifici posti anche sul tetto, i flussi d’aria vengono diffusi in maniera ottimale, in tutto l’abitacolo.

Gli ingegneri KIA hanno effettuato test severi per verificarne il corretto funzionamento, la nuova EV9 ha superato prove rigorose nel nord della Svezia e Spagna, Richard Peiler, Group Manager Development Project Operations HVAC & PT Cooling presso Hyundai Motor Europe Technical Center ha dichiarato: “Nuovo Kia EV9 è la concreta dimostrazione del fatto che non si devono fare sacrifici per essere sostenibili. Con queste caratteristiche high-tech, EV9 stabilisce nuovi parametri nel segmento degli e-SUV, offrendo il comfort e la praticità di un SUV moderno senza emissioni allo scarico".

KIA EV9: un SUV elettrico fuori dal comune

Diversamente da quanto avviene sulla maggior parte dei veicoli elettrici, la nuova EV9 utilizza una pompa di calore per il riscaldamento, che assicura una maggiore efficienza, un dispositivo che funziona come un frigorifero al contrario, quando all’esterno la temperatura scende, l’interno si surriscalda.

Per aumentare le performance dell’impianto di climatizzazione si è deciso di sfruttare il calore residuo dei motori elettrici, soluzione che contribuisce in maniera determinante, al raggiungimento di un clima piacevole all’interno dell’abitacolo.

La presenza di tre file di sedili, ha imposto ai tecnici KIA, l’utilizzo di soluzioni avveniristiche, i sedili sono ventilati e riscaldati nella prima e seconda fila, i passeggeri hanno la possibilità di diversificare le temperature, il cablaggio dei sedili riscaldati è stato oggetto di numerose attenzioni al fine di ridurre le dispersioni energetiche.