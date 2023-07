Kia, in Investor Day rialzati target vendite e redditività

(di Massimo Germinario) E' un percorso a tutto campo - che ha al centro la progressiva elettrificazione della gamma e che punta a trasformare il brand in un 'fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile' - quello emerso oggi nel CEO Investor Day di Kia Corporation. un appuntamento in cui è stato fornito un aggiornamento sulle future strategie della casa con un obiettivo di vendita che per il 2030 è ora di 4,3 milioni di unità, di cui 2,38 milioni rappresentate dai veicoli elettrificati: si tratta per le vendite globali di un notevole incremento (+35%) rispetto al livello di vendite atteso per il 2023, ovvero 3,2 millioni. Il target 2030 è stato peraltro ritoccato in rialzo del 7,5% (+300 mila unità) rispetto a quello comunicato lo scorso anno, mentre le vendite a livello globale di veicoli elettrificati sono previste in aumento del 15,5% (320.000 unità). Anche gli obiettivi finanziari sono stati rivisti al rialzo con 160.000 miliardi di Won di ricavi lordi (circa 115 miliardi di euro), 16.000 miliardi di won di utile (11,5 miliardi) e un margine operativo del 10%. Rispetto ai risultati del 2022 si tratta di +84% per i ricavi, +122% per l'utile e +1,6 punti di margine operativo. Sul fronte investimenti per i prossimi 5 anni Kia ha in previsione di allocare risorse per 32 mila miliardi di won (circa 23 miliardi di euro) di cui il 45% nelle aree di business del futuro.

E' un aggiornamento in positivo che - spiega il brand - si basa sulla fiducia di Kia nei suoi prodotti come il fortunato EV6 che ha vinto il premio “2022 European Car of the Year” e il '2023 North American Utility Vehicle of the Year'. Entro il 2027 verrà completata la line up dei veicoli elettrici che saliranno a 15, compreso EV9, appena presentato: si tratta di un modello in più rispetto ai 14 annunciati l’anno scorso.

La strategia aziendale prevede inoltre di estendere le nuove tecnologie e le funzioni di connettività a tutta la gamma dal 2025, dando la possibilità ai clienti di aggiornare e ottimizzare le prestazioni del veicolo via etere (OTA).

Per quanto riguarda la tecnologia di guida autonoma, EV9 presenterà HDP (Highway Drive Pilot), un sistema di guida autonoma di livello tre condizionale, che consente al conducente in condizioni specifiche di utilizzare il veicolo "hands-off". Kia programma di introdurre nel 2026 la tecnologia HDP2 per la guida "eyes-off" in situazioni specifiche.

Il CEO Investor Day 2023 è stata l’occasione per illustrare anche il programma riservato all’importante modello di business dei purpose-built vehicle (PBV). E’ in programma per il 2025 il lancio di un modello PBV di medie dimensioni, realizzato nell’impianto di produzione di Hwaseong, dedicato a questa tipologia di veicoli, sito produttivo che gradualmente arriverà a realizzare una gamma completa di PBV, di diverse dimensioni dal piccolo al grande, incluso un taxi robot dotato di tecnologia di guida autonoma.

“Nel 2021 Kia ha avviato una trasformazione radicale che ha interessato il nome aziendale, il logo, il prodotto e il design, nonché l’intera strategia aziendale. Di conseguenza, il valore del nostro brand è migliorato in modo significativo, aiutandoci a vincere numerosi premi come il 'Car of the Year' in mercati strategici", ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia. "Per diventare un Sustainable Mobility Solutions Provider, Kia deve continuare su questa strada per rafforzare l'identità del brand e consolidare un modello di business innovativo e incentrato sul cliente".