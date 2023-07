Kia Italia annuncia la collaborazione con il prestigioso torneo amatoriale di Riot Games su League of Legends

Kia Italia ufficializza la collaborazione con il Circuito Tormenta, uno dei tornei amatoriali più rinomati di League of Legends in Europa, organizzato da QLASH.

Il Circuito Tormenta è noto per la sua eccellenza nel promuovere la competitività e l'inclusività nel panorama amatoriale di League of Legends.

Kia Italia avrà l'opportunità di sostenere gli aspiranti giocatori e di contribuire all'evoluzione del Circuito Tormenta in una piattaforma sempre più in crescita per l'acquisizione di esperienza e, anche, per i team di trovare nuovi talenti.

"Kia Italia è entusiasta di realizzare questa attivazione a livello nazionale con QLASH e diventare sponsor ufficiale del Circuito Tormenta", ha dichiarato Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia. "L'industria degli esports sta vivendo una crescita senza precedenti e, come brand globale all'avanguardia, siamo lieti di sostenere i giocatori di League of Legends nell'esplorare il loro potenziale e realizzare i loro sogni. Siamo fermamente convinti che questa iniziativa fornirà un valore aggiunto a tutti i partecipanti del Circuito Tormenta e contribuirà a migliorare la percezione del nostro brand a livello nazionale sul target degli esports."

La Kia Energy House è il primo Brand Experience Center dedicato al futuro dell’elettrificazione e della mobilità sostenibile.

Il 27 e 28 maggio la Kia Energy House si è trasformata in una e-sports arena per accogliere gli appassionati di League of Legends