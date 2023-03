KIA Italia apre l’Energy House a Roma

La prima Energy House di Kia Italia, è in Corso Francia a Roma, una location perfetta per parlare di elettrificazione.

KIA Italia apre a Roma la sua prima Energy House. Situato in Corso Francia, è il più grande tra quelli inaugurati in Italia dalla global business line innovativa di Enel.

L’Energy House di Kia Italia è dotato di un’area esterna con sei punti di ricarica HPC (acronimo di High Power Charging) per una potenza fino a 350 kW, di WayPole per la ricarica in AC da 22 kW e di un WayMedia, un pannello digitale innovativo integrato da due WayBox.

Una location perfetta per parlare di elettrificazione ma anche per far conoscere da vicino i prodotti e le soluzioni che il brand automobilistico coreano offre in favore di una mobilità sostenibile e intelligente. L’area esterna dell’Energy House di Kia Italia si è trasformata in un luogo di sosta con ampio utilizzo di materiali naturali e di aree verdi che contribuiscono alla biodiversità.

Giuseppe Bitti Amministratore Delegato di Kia Italia ha dichiarato: “L’obiettivo del nostro marchio è conquistare la leadership nel campo della mobilità elettrica e poter siglare un accordo per la realizzazione della Energy House insieme al Gruppo Enel, un motivo di orgoglio e soddisfazione. Lo store non deve essere visto o vissuto come un normale autosalone, entrando nella Energy House di Roma, il potenziale cliente avrà l’opportunità di scoprire a fondo chi è Kia, quali sono le sue ambizioni e scoprire la visione del gruppo all’interno del panorama del futuro della mobilità”.

L’obiettivo di KIA è di raggiungere nei prossimi anni una quota del 6,6% del mercato globale dell’elettrico con una quota del 25% delle vendite della gamma di modelli eco-friendly.

Entro il 2027 KIA lancerà 14 modelli elettrici.

Un brand in continua evoluzione, un Marchio che da semplice produttore di veicoli si è trasformato in un provider di servizi, legati alla mobilità sostenibile e intelligente.

Giuseppe Mazzara Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia ha dichiarato: “Movement that inspires è la nuova missione di Kia che pone al centro il movimento come elemento basilare dello sviluppo umano. Il movimento consente alle persone di conoscere luoghi, incontrare persone diverse, vivere nuove esperienze e quindi arricchirsi. Questo intreccio è l'essenza della nuova filosofia di Kia: consentire il progresso umano fornendo spazi in auto innovativi, nuovi entusiasmanti prodotti, nonché servizi, che soddisfino ed ispirino i clienti e consentano loro di avere più tempo per le proprie passioni. L’inaugurazione della Energy house di Roma per noi rappresenta proprio questo, un luogo che sia capace di esprimere i valori del nostro brand ed ispirare i potenziali clienti che lo visiteranno”.