KIA Niro EV: il crossover elettrico e sostenibile

Kia Niro EV si affianca alla variante Full Hybrid e Plug-in Hybrid.

Sostanzialmente il suo design non si discosta molto da quello delle sorelle endotermiche, la nuova KIA Niro EV ha un frontale caratterizzato da una calandra chiusa e nuovi cerchi in lega dal design specifico, che ne ottimizzano l'aerodinamica

Il crossover elettrico coreano ha dimensioni compatte, è lungo 4,42 metri, largo 1,82 metri, alto 1,56 metri e ha un bagagliaio di 475 litri in configurazione standard, 1.392 litri con lo schienale posteriore abbattuto.

Sotto il cofano anteriore è disponibile un piccolo pozzetto da 20 litri, per riporre eventualmente i cavi per la ricarica. La presa il rifornimento energetico è posizionata nel frontale.

KIA Niro EV: motore, prestazioni e autonomia

Il crossover elettrico può contare su un motore elettrico che eroga una potenza di 204 CV con una coppia di 255 Nm, supportato da una batteria agli ioni di litio dalla capacità di 64,8 kWh.

La velocità massima è di 167 km/h per una accelerazione da 0 a 100 Km/h in 7,8 secondi.

Per caricare la batteria dal 10% all’80%, in presenza di una colonnina a corrente continua da 100 kW, sono necessari 43 minuti, mentre occorre un’ora e 5 min con potenze di 50 kW.

In corrente alternata a 11 kW sono necessarie sei ore e 20 minuti.

La batteria è bidirezionale, ossia può a sua volta ricaricare piccoli accessori con una potenza di uscita di 3,6 kW.

KIA Niro EV viene offerta in due allestimenti: Business e Evolution.

L’allestimento entry level, il Business, ha una dotazione di serie che comprende luci diurne a LED, cluster digitale da 10,25 pollici abbinato ad un navigatore touchscreen da 10,25”, climatizzatore automatico e Smart Key.

I sistemi di assistenza alla guida disponibili sono il Lane Keeping Assist, per il mantenimento della corsia, il Lane Following Assist che modula accelerazione, frenata e sterzo in base al veicolo che precede e l’FCA, funzione avanzata di sicurezza attiva, che avvisa il conducente in situazioni di emergenza, intervenendo in caso di pericolo, autonomamente, sui freni.

L’allestimento Evolution aggiunge il Blind-spot Collision Avoidance Assist, il Rear Cross Collision Avoidance Assist ed il Safe Exit Assist, quest’ultimo blocca l'apertura delle portiere se rileva un ciclista o un’altra auto in arrivo.