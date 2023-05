KIA Niro PHEV vince il Red Dot Award

Primo posto nella categoria Product Design per la nuova Kia Niro PHEV in occasione dei Red Dot Awards 2023.

KIA Niro PHEV vince il primo premio ai Red Dot Award. Il SUV compatto con alimentazione ibrida plug-in esprime al meglio il nuovo linguaggio stilistico del brand coreano, un veicolo tanto innovativo quanto efficiente, che abbina tecnologia a design.

Un design emozionale ma anche razionale, la nuova Kia Niro PHEV è dotata di luci di marcia diurne (DRL) Heartbeat con profilo angolare, montante posteriore Aero C, piastra protettiva inferiore e Tiger Face, l’esclusiva firma che accompagnerà le KIA del futuro.

Nuova Niro è disponibile anche con alimentazione ibrida ed elettrica, due versioni che si sposano alla perfezione con la scelta di equipaggiare il SUV con materiali eco-friendly. Il rivestimento utilizzato per il padiglione, la vernice priva di VOC usata per i pannelli delle portiere fino alle pelle vegana contenente Tencel utilizzata per i sedili, un materiale ottenuto dalle fibre di eucalipto.

Persino il vetro del lunotto posteriore è ottenuto per il 75% da fibre riciclate.

Sjoerd Knipping, Vice President of Marketing and Product di Kia Europe: “Siamo molto soddisfatti di ricevere questo premio per Kia Niro Plug-in Hybrid. Questo riconoscimento è una testimonianza del grande lavoro dei nostri team di progettazione e di ingegneria, ma anche una conferma della natura vincente della nostra filosofia 'Opposites United'. Siamo onorati che il nostro impegno venga riconosciuto da Red Dot Design Award, e non vediamo l'ora di aprire la strada a nuovi orizzonti nel design automobilistico".

I riconoscimenti KIA al Red Dot Award

Non è la prima volta che un modello KIA ottiene un riconoscimento così prestigioso in termini di design, nel 2022, l’installazione “Moving Inspiration Project” ha conquistato il Red Dot Design Award, la EV6 sempre nel 2022 è stata premiata con il “Best of the Best”, mentre nel 2021, la KIA Sorento ha conquistato il Red DOT Award Product Design.