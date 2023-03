KIA: premiata in quattro categorie dei Good Design Awards

KIA conquista quattro importanti riconoscimenti.

Kia Niro 2023 e il Concept SUV EV9 conquistano i giudici alla 72esima edizione del Good Design Awards 2023.

La nuova Niro è un SUV dal design audace e dinamico, il suo stile è ispirato alla natura così come la scelta dei colori, dei materiali e delle finiture. Il Concept EV9 rappresenta una proposta concreta in tema di mobilità sostenibile, il suo look è rivoluzionario, ampio l’utilizzo di materiali realizzati attraverso il riciclo di rifiuti recuperati dal fragile ecosistema marino.

Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design Center: “A nome dell’intero Kia Design Team, posso affermare che siamo davvero felici di ricevere i Good Design Awards sia per Niro sia per Concept EV9 e per il nostro software. Tutti i nostri studi a livello globale sono perennemente impegnati nella ideazione di un design che migliori in modo significativo la vita degli utenti ed il fatto che una istituzione con una storia così importante e prestigiosa come il Chicago Athenaeum riconosca e premi i nostri sforzi è già di per sé un traguardo rilevante”.

KIA EV Infotainment System e Magenta Design Infotainment System

Un software specifico sviluppato per i veicoli elettrici che si basa su un’innovativa Graphical User Interface che ricorda le tradizionali pagine di carta.

Un sistema con sfondo nero che si integra perfettamente con il display curvo panoramico, la grafica delle immagini ad alta risoluzione è realizzata nei colori predominanti del verde e del viola.

I numerosi premi vinti da Kia riflettono la determinazione del brand nel divenire rapidamente un sustainable mobility solutions provider.