Kiev: "Putin non si sta preparando per un attacco nucleare, il suo è un bluff"

Il consigliere del ministro dell'Interno ucraino: "Se non hai paura di questa folle illusione, la morte di Putin arriverà tra un mese o due. Invece, se hai paura, per l'Ucraina vincere sarà incredibilmente difficile"

"La notizia che il presidente russo Vladimir Putin si sta preparando per un attacco nucleare in Ucraina è un bluff". Lo ha scritto su Facebook il consigliere del ministro dell'Interno ucraino Vadym Denysenko, secondo cui i russi stanno iniziando ad addestrarsi presso i complessi strategici di Yars, dove sono schierati sistemi missilistici che possono colpire bersagli a una distanza fino a 11 mila km. come ad esempio gli Stati Uniti. Tuttavia, queste manovre sono un bluff per convincere Biden riguardo intenzioni che in realtà Putin non ha.

Secondo il rappresentante del ministero dell'Interno, "se non hai paura di questa folle illusione, la morte di Putin arriverà tra un mese o due. Invece, se hai paura, per l'Ucraina vincere sarà incredibilmente difficile".