Kiev: "Rischio terza guerra mondiale? Russia avverte sconfitta"

"La Russia perde l'ultima speranza di spaventare il mondo per il suo sostegno all'Ucraina. Di qui il discorso sul 'reale' pericolo di una Terza Guerra Mondiale. Questo significa solo che Mosca avverte la sconfitta in Ucraina. Pertanto, il mondo deve raddoppiare il sostegno all'Ucraina in modo da farci prevalere e salvaguardare la sicurezza europea e globale". Così, su Twitter, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, ha risposto alle parole dell'omologo russo, Sergei Lavrov, che ieri aveva esortato l'Occidente a non sottovalutare gli elevati rischi di un conflitto nucleare sull'Ucraina e aveva detto di considerare la Nato impegnata "in sostanza" in una guerra per procura con la Russia attraverso la fornitura di armi a Kiev.

"Il pericolo è serio, è reale. Non si può sottovalutare" ha detto ieri Lavrov, paragonando la situazione attuale a quella della cosiddetta crisi missilistica del 1962, ma il capo della diplomazia russa ha ricordato che "a quel tempo c'erano regole, regole scritte. Le regole di condotta erano molto chiare. Era chiaro a Mosca come si stava comportando Washington e Washington aveva chiaro come si stava comportando Mosca (ma) ora rimangono poche regole".