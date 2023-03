KitKat rivoluziona il momento della colazione: arrivano i cereali dell’iconico snack

Il KitKat che tutti noi conosciamo e amiamo sarà disponibile in versione cereale per iniziare con gusto il primo break della giornata

Milano, 22 marzo 2023. A quasi 90 anni dalla sua nascita, KitKat è in continua evoluzione e più contemporaneo che mai. Lo conferma la nuova creazione pensata a partire dal primo break della giornata: la colazione. Arrivano i Cereali KitKat, golosi e nutrienti cereali integrali al gusto wafer, che ricordano l’iconica forma “finger” dello snack, ricoperti di una deliziosa copertura al cioccolato al latte. I nuovi cereali, che mantengono l’essenza di KitKat, si sono ispirati alla mitica ricetta che ha reso lo snack famoso in tutto il mondo e offrono una nuova esperienza di gusto sin dalla prima pausa della giornata.

La colazione è considerata il pasto più importante della giornata e in inglese, il termine per definirla è breakfast, che significa letteralmente “rompere il digiuno”. Ma all’interno di breakfast è incluso anche il termine “break” che implica, nel gergo comune, una pausa. Ecco che KitKat dà vita al suo Break in un momento di consumo prima d’ora inesplorato, entrando a pieno titolo nel territorio del Breakfast e portando in esso tutta l’atmosfera che lo contraddistingue.

“Con KitKat Cereali, stiamo rivoluzionando il momento della colazione. Questo, per il nostro business, è un lancio estremamente importante poiché andremo ad inserire un prodotto nuovo con un brand unico, forte e riconosciuto in un segmento ad alta competizione, quello dei prodotti indulgenti. Gusto che è uno dei principali driver di scelta per i consumatori italiani. Siamo certi sarà un successo” – annuncia Walter Scieghi, Head of Cluster South Europe.

“I Cereali KitKat sono la prova di una continua evoluzione del nostro brand per incontrare nuove occasioni di consumo e del nostro impegno nel fornire ai consumatori prodotti che soddisfino diverse esigenze di gusto e di consumo in ogni momento della giornata e che allo stesso tempo siano garanzia di riconoscibilità e iconicità come lo è KitKat in ogni parte del globo”. – afferma Florence Audoyer-Missakian, BEO Confectionary Italia & Malta.

I Cereali KitKat saranno disponibili da aprile in tutti i supermercati. Perfetti da tuffare nel latte a colazione, o yogurt a merenda o per essere gustati da soli in qualsiasi momento della giornata.

Have a break, have a KitKat® Cereal!

Gruppo Nestlé

CPW Cereal Partners Worldwide (CPW) è un'azienda leader a livello mondiale nel settore dei cereali per la prima colazione e produttrice di cereali per la prima colazione Nestlé, tra cui NESQUIK®, FITNESS®, CHEERIOS® e CHOCAPIC®. Con oltre 50 marchi adatti a tutte le età e a tutti gli stili di vita, CPW si impegna a rendere migliore la colazione con alimenti convenienti, gustosi e nutrienti che aiutano le persone a iniziare la giornata nel modo migliore.

Fondata nel 1990, CPW è una partnership di lunga data tra Nestlé e General Mills, che riunisce le capacità di livello mondiale di entrambe le aziende. Con sede in Svizzera, CPW dispone di una solida rete globale con 4.000 dipendenti, 15 impianti di produzione e team di vendita in oltre 130 Paesi.

Per maggiori informazioni: www.nestle-cereals.com

Il Gruppo Nestlé, presente in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo.

Nel 2023 Nestlé celebra 110 di presenza in Italia, rinnovando il suo impegno con azioni concrete per esprimere con i propri prodotti e le marche tutto il buono dell’alimentazione.

L’azienda opera in Italia in 9 categorie con un portafoglio di numerose marche, tra queste: Meritene, Pure Encapsulations, Vital Proteins, Optifibre, Modulen, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Bibite e aperitivi Sanpellegrino, Purina Pro Plan, Purina One, Gourmet, Friskies, Felix, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Starbucks, Orzoro, Nesquik, Garden Gourmet, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Smarties, Cereali Fitness.

Scopri di più sul Gruppo Nestlé in Italia: https://bit.ly/3wz0AZD

Seguici sui nostri canali: nestle.it | @nestleit | fb.com/NestleIT | Nestlé Italia | Nestlé | VFair

