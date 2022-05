Kohler porta innovazioni globali ed esperienze immersive al Salone del Mobile

KOHLER, Wisconsin, 17 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Kohler, marchio globale del lifestyle e leader nel settore dei prodotti per la cucina e il bagno, si presenta alla fiera Salone del Mobile 2022 con nuovi e innovativi prodotti di lusso con richiami al benessere e alle esperienze immersive.

Accedere al comunicato stampa multimediale interattivo qui: https://www.multivu.com/players/English/9050651-kohler-salone-del-mobile-milan-design-week/

Al Salone del Mobile, Padiglione 22, Stand H15 H19 Kohler presenta nuovi modelli, colori e finiture e le ultime novità in fatto di tecnologia per il bagno in una gamma di prodotti globali, tra cui:

La collezione doccia Statement è caratterizzata da una vasta scelta di forme uniche e un'ampia gamma di dimensioni doccia. I getti innovativi accrescono l'esperienza della doccia; la compatibilità universale fa sì che il sistema funzioni ovunque sia installato nel mondo. Ispirata a mobili e design iconici e definita da forme morbide e accessibili, la collezione trasmette un senso di familiarità di fondo creando nel contempo un'estetica straordinaria all'interno dello spazio.

Valvole e controlli Anthem, in cui ogni aspetto è stato progettato con cura per offrire agli utenti un'esperienza di doccia realmente coinvolgente, adattata alle specifiche esatte e modificata in base alle esigenze. Con due piattaforme di valvole tra cui scegliere, digitali e meccaniche, meticolosamente progettate per adattarsi agli standard idraulici globali, questi sistemi di precisione portano la routine della doccia a un evento sensoriale di livello superiore, ampliando ulteriormente l'approccio leader di settore di Kohler alla doccia digitale.

I wc intelligenti, tra cui Numi 2.0 con funzionalità di pulizia personale, illuminazione e audio che possono creare ambienti simili a una spa all'interno dello spazio, apertura/chiusura e sciacquone automatici, nonché un assistente vocale incorporato e i wc intelligenti Innate, Veil ed Eir che offrono un'igiene personale ottimale e design sorprendenti ed eleganti.

La vasca da bagno Stillness, trae ispirazione dal bagno giapponese nella foresta e offre un'esperienza del bagno accattivante attraverso la combinazione di acqua, aromaterapia, luci e nebbia.

Occasion, la collezione di rubinetti per bagno, disponibile a livello globale che offre una collezione completa di rubinetteria per il bagno e toilette, insieme ad accessori coordinati e a finiture di grande effetto per dare un tocco di classe all'ambiente bagno.

La collezione bagno Brazncombina la semplicità del minimalismo con soluzioni eleganti e funzionali; disponibile in Honed Black e White.

Kohler offre anche un'esperienza virtuale del suo stand: gli ospiti possono registrarsi ora sul sito StudioKohler prima dell'inaugurazione prevista per il 7 giugno.

Inoltre, in onore della Milano Design Week, Kohler ha effettuato una donazione ai progetti WASH di Water Mission in Indonesia, contribuendo a portare acqua e servizi igienici sicuri fino a 10.000 persone grazie a 15 progetti nel 2022. Attraverso prodotti di impatto e partnership stimolanti, la piattaforma Believing in Better di Kohler mira a migliorare la qualità della vita delle generazioni attuali e future attraverso design, artigianato e innovazione.

Gli ospiti possono anche visitare Kohler e la prima mondiale della mostra "Divided Layers" di Daniel Arsham nel Palazzo del Senato (Via Senato 10) tutti i giorni dalle 12:00 alle 22:00 da martedì 7 giugno a domenica 12 giugno.

I media interessati a opportunità esclusive in entrambe le sedi possono contattare Kohler PR. I media possono accedere al Kit per la stampa di Kohler per la Milano Design Week QUI.

Informazioni su Kohler Co.

Fondata nel 1873, Kohler Co. ha oltre 50 sedi di produzione in tutto il mondo. Kohler è un leader globale nella progettazione, innovazione e produzione di prodotti per cucina e bagno, mobilio di lusso, mattonelle e illuminazione, motori, generatori e soluzioni per l'energia pulita, e proprietario/operatore di due destinazioni di golf resort e ospitalità a cinque stelle a Kohler, nel Wisconsin e St. Andrews, in Scozia. L'azienda sviluppa anche soluzioni per affrontare problemi urgenti, come l'acqua pulita e i servizi igienici per le comunità meno servite di tutto il mondo allo scopo di migliorare la qualità della vita per le generazioni attuali e future.

Contatto per i media

Vicki Valdez Hafensteinvictoria.valdezhafenstein@kohler.com