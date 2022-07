Kokam rafforza l'offerta di batterie di accumulo per usi marittimi con l'acquisizione dell'omologazione DNV 2021

SEUL, Corea, 4 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Kokam Limited Company, fornitore globale di batterie innovative lithium Ion e società controllata di SolarEdge Technologies, Inc., ha annunciato che il suo sistema di batterie offshore con raffreddamento a liquido (KOL) ha ottenuto l'omologazione DNV secondo le regole di classificazione riviste nel 2021. Applicando i test rivisti in base alle rigide norme del settore, questo marchio di qualità verifica e certifica la sicurezza e l'affidabilità delle batterie lithium Ion.

Il sistema di batterie KOL consente a imbarcazioni commerciali e offshore di risparmiare carburante e prolungare la vita utile dei generatori o dei motori a combustione. KOL ha superato con successo i test di propagazione del fuoco con grado IP 56 e il suo design è studiato per prevenire la propagazione tra le celle, qualora una andasse in fuga termica a causa di un utilizzo improprio o di un funzionamento scorretto.

"Il sistema di batterie KOL, ora certificato da DNV, è costituito da più moduli batteria KOL configurati per soddisfare specifici requisiti di tensione ed energia, o capacità di corrente. La flessibilità e il formato compatto del sistema di batterie KOL consentono l'installazione in aree che offrono spazio limitato. KOL è idoneo per fornire una sorgente di energia affidabile per le operazioni a lungo termine, ma grazie alla sua elevata potenza erogata offre anche una fonte di alimentazione ottimale per l'avviamento dei motori," ha spiegato Ike Hong, CMO di Kokam.

Maggiori informazioni su kokam.com

Informazioni su Kokam:

Kokam è un'azienda leader nel mercato globale della produzione di batterie lithium Ion di alta qualità e soluzioni di immagazzinamento dell'energia (Energy Storage Systems). La sua tecnologia brevettata di produzione delle celle consente a Kokam di assicurare qualità, sicurezza, affidabilità e prestazioni elevate, e al tempo stesso di sviluppare e opzioni personalizzate per le più esigenti applicazioni di accumulo di energia e gruppi di continuità (Uninterrupted Power Supply). Le soluzioni all'avanguardia di Kokam sono oggi diffuse in tutto il mondo in una varietà di settori, quali veicoli elettrici (Electric Vehicles), sistemi di immagazzinamento dell'energia, navale e gruppi di continuità. Kokam è una controllata di SolarEdge, società quotata NASDAQ e leader globale nel settore dell'energia intelligente. Il sito web di Kokam è kokam.com.

Contatti stampaKokamkokam_marketing@kokam.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1852349/KOL_Main_SNS.jpg